Zelenská poukázala na utrpenie Ukrajincov a porušovanie ľudských práv, OSN vyzvala na zriadenie tribunálu

Agresia na Ukrajine

Výzva pre OSN

Zabezpečenie spravodlivosti

23.2.2023 (SITA.sk) - Ukrajinská prvá dáma Olena Zelenská v stredu počas stretnutia Organizácie Spojených národov (OSN) prostredníctvom videa ukázala porušovanie ľudských práv v jej krajine od začiatku ruskej invázie.„Máme právo žiť slobodne a nebyť zabíjaní alebo mučení,“ vyjadrila sa.Účastníkom stretnutia s názvom Vážne porušenia ľudských práv v dôsledku agresie proti Ukrajine, ktoré organizovala kyjevská vláda, okrem iného ukázala deštrukciu vo frontovom meste Bachmut, ktoré sa Rusko snaží obsadiť, kde ostreľovanie zabíja civilistov a je nedostatok vody, masové hroby Ukrajincov, ktoré ostali po ruských okupantoch v meste Izjum, železničnú stanicu v Kramatorsku, kde po zásahu raketou zahynulo 50 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia, a mnohé ďalšie príklady.Zelenská tiež poukázala na zlé zaobchádzanie s vychudnutými ukrajinskými vojnovými zajatcami a tisícky detí, ktoré odviezli z Ukrajiny, pričom niektoré z nich poskytli na adopciu ruským rodinám. „Bojujeme za ľudské práva. Bojujeme za to, čo nás spája, právo na slobodu, život, nebyť mučení a slobodne žiť,“ skonštatovala.Manželka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pritom zdôraznila, že víťazstvo Ukrajiny vo vojne bude znamenať víťazstvo ľudských práv nad „bezprávím, mučením a deštrukciou“.Vyzvala tiež OSN, aby zriadilo špeciálny tribunál na stíhanie zločinov ruskej agresie, pričom zdôraznila, že ho nepotrebujú len oni, ale „potrebujeme to pre všetkých. Spravodlivosť pre Ukrajinu, je spravodlivosť pre celý svet“.Medzinárodný tlak na zriadenie tribunálu sa zvyšuje. Zákonodarný zbor Európskej únie (EÚ) prijal v januári nezáväznú rezolúciu, v ktorej vyzýva 27-členný blok, aby „v úzkej spolupráci s Ukrajinou hľadal a vytváral politickú podporu vo Valnom zhromaždení OSN a na iných medzinárodných fórach ... pre vytvorenie osobitného tribunálu pre zločin agresie proti Ukrajine“.Medzinárodný trestný súd, ktorý má mandát na stíhanie vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a genocídy, začal vyšetrovanie zločinov spáchaných na Ukrajine. Nemá však jurisdikciu na stíhanie ruských lídrov za agresiu.Holandský minister zahraničných vecí Wopke Hoekstra na stretnutí povedal, že od 24. februára 2022, keď Rusko spustilo inváziu, sa hromadia ruské zločiny, poukazujúc na „únosy detí, sexuálne násilie, mučenie, bombardovanie škôl, nemocníc a domov, ničenie celých štvrtí“.Holandsko podľa neho hrá vedúcu úlohu pri zabezpečovaní spravodlivosti pre obyvateľov Ukrajiny a pri snahe vyvodiť zodpovednosť, ktorá si vyžaduje „nepriestrelné dôkazy“. Oznámil tiež, že krajina posiela na Ukrajinu ďalšie dve forenzné vyšetrovacie misie s cieľom zhromaždiť dôkazy a vyzval všetky krajiny, ktoré sú zmluvnými stranami Medzinárodného trestného súdu, aby prispeli k tomuto úsiliu.Ako dodal, Holandsko dôrazne podporuje zriadenie Medzinárodného centra pre stíhanie zločinu agresie s cieľom „zhromaždiť dôkazy, ktoré by sa mohli použiť na prípadné súdenie ruského vedenia“. Sídliť by podľa neho malo v holandskom Haagu, kde sú aj Medzinárodný trestný súd a Medzinárodný súdny dvor.„Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili ďalšej nespravodlivosti,“ vyzval Hoekstra a dodal, že „vo svete, kde zločin a hrubá sila prevažujú nad spravodlivosťou, nikdy nemôže byť mier“.