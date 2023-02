Ukrajinu podľa tajomníčky Brockovej čaká vstup do EÚ, Slovensko podporuje jej suverenitu a chce byť nápomocné (foto)

Rok od vypuknutia vojny

Dočasná ochrana Ukrajincov

Integrácia utečencov

23.2.2023 - Slovensko podporuje suverenitu a teritoriálnu integritu Ukrajiny a spolu s medzinárodným spoločenstvom vyzýva Ruskú federáciu na zastavenie vojny. Uviedla to v štvrtok na tlačovej besede štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Ingrid Brocková, podľa ktorej Ukrajinu čaká prístupový proces na vstup do Európskej únie , pri čom chce byť Slovensko nápomocné.V piatok 24. februára uplynie rok od vypuknutia vojny na Ukrajine, čo bol podľa Brockovej bezprecedentný útok potierajúci medzinárodný poriadok a medzinárodné právo.„Je dôležité aby Ukrajina túto vojnu, ktorá má globálny presah, vyhrala, lebo sa bytostne týka aj Slovenska,“ skonštatovala štátna tajomníčka slovenského rezortu diplomacie.Slovensko sa od prvého dňa ruskej agresie angažuje v pomoci Ukrajine, a to politickej, humanitárnej, materiálnej a vojenskej, ale aj energetickej. Slovensko patrí medzi najväčších darcov pomoci Ukrajine v prepočte na počet obyvateľov, a na Ukrajinu sme od februára 2022 poskytli materiálnu pomoc za 9,3 milióna eur a vyviezli viac ako 850 ton humanitárneho materiálu.„Za to patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa na tejto pomoci zúčastňujú a akokoľvek sa v nej angažujú,“ dodala Brocková, podľa ktorej v štvrtok na pôde Valného zhromaždenia OSN Ukrajina predkladá rezolúciu o spravodlivom mieri na Ukrajine, ktorú Slovensko podporí.Za mimoriadne dôležité považuje Slovensko aj nastolenie spravodlivosti a vyvodenie zodpovednosti za zločiny a spolu s ostatnými štátmi hľadá právne a legislatívne formy a mechanizmy na to, aby k tomu došlo. Na Slovensku dostalo dočasnú ochranu už 110 000 Ukrajincov.„Ten počet ale nie celkom zodpovedá, pretože niektorí sa vracajú domov, iní postupne odišli niekam inam, približne 38-tisíc Ukrajincov však u nás žije v nejakom systéme podporovaného bývania, 30-tisíc z nich už tu má nejakú formu pracovného pomeru a asi 8-tisíc sú žiadateľmi dávky v hmotnej núdzi,“ spresnil riaditeľ Migračného úradu Ján Orlovský, podľa ktorého asi tretina Ukrajincov chce u nás zostať dlhodobo a ostatní majú pocit, že odídu v krátkom čase, teda do troch až šiestich mesiacov.„Integrácia neznamená, že štát niekoho zoberie za ruku a povie mu poď sa integrovať, ale to musí byť dvojsmerný proces, kde aj ten človek povie áno, som rozhodnutý, že tu chcem ostať a idem si svoj nový život budovať tu. U asi dvoch tretín tento moment ešte nenastal, teda nie sú presvedčení, že u nás zostanú, preto ani nie je správne nútiť ich k tomu, aby sa rozhodli,“ skonštatoval Orlovský.„Medzinárodná organizácia pre migráciu pomáha Ukrajincom prichádzajúcim k nám od začiatku ruskej vojenskej invázie v ich krajine. V pomoci Ukrajincom chcem pokračovať aj v roku 2023, a to i v prípade, a v to všetci veríme, že sa vojna na ich území skončí, pretože všetci Ukrajinci sa určite nebudú schopní okamžite vrátiť domov,“ uviedla vedúca kancelárie Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Bratislave Zuzana Vatráľová, podľa ktorej cieľom organizácie je, aby si u nás našlo prácu čo najviac Ukrajincov.„Poskytujeme im právne, pracovné aj sociálne poradenstvo, ale aj vzdelávanie, kurzy slovenčiny a ak je to potrebné i priamu materiálnu pomoc a pomoc s hľadaním ubytovania a v prístupe k zdravotnej starostlivosti,“ spresnila Vatráľová.