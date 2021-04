Zelenského žiadosť o telefonát s Putinom zostal bez odpovede

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij sa chcel telefonicky spojiť s ruskou hlavou štátu Vladimirom Putinom , aby s ním diskutoval o rozmiestňovaní ruských vojakov v blízkosti hraníc s Ukrajinou a eskalácii napätia vo východnej časti krajiny.

Na žiadosť o rozhovor však zatiaľ z Kremľa neprišla odpoveď, informovala v pondelok Zelenského hovorkyňa Julia Mendelová.

Odpoveď nedostali

Porušovanie prímeria

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.4.2021 (Webnoviny.sk) -„Kremeľ, samozrejme, má žiadosť o rozhovor s Vladimirom Putinom. Zatiaľ sme nedostali odpoveď a veľmi dúfame, že to nie je odmietnutie dialógu,“ uviedla Mendelová pre agentúru AP.Žiadosť bola podľa nej predložená už 26. marca, keď po mínometnom útoku na východe krajiny zahynuli štyria ukrajinskí vojaci. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov reagoval, že v „ostatných dňoch“ neevidoval žiadosť od Zelenského a nevie o tom, že by takáto žiadosť prišla.Kyjev i Západ vyjadrujú znepokojenie nad správami o rozmiestňovaní ruských vojsk v blízkosti ukrajinského územia v čase stále častejšieho porušovania prímeria na Donbase.Zelenskij vo štvrtok v rámci návštevy regiónu obvinil Rusko z demonštrácie vojenskej sily. Rusko toto tvrdenie popiera a argumentuje, že môže na svojom území rozmiestniť armádu, kdekoľvek to považuje za nutné. Moskva pritom zdôraznila, že nikoho neohrozuje.Boje medzi ukrajinskými ozbrojenými silami a Moskvou podporovanými separatistami prepukli krátko po tom, ako Rusko v roku 2014 anektovalo ukrajinský polostrov Krym. Konflikt si doteraz vyžiadal viac ako 14-tisíc ľudských životov. Rokovania o jeho politickom vyriešení viaznu.