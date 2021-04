Slovenská pošta vyhlásila verejné súťaže na nákladné vozidlá za 10,6 milióna eur bez DPH

Modernizácia vozového parku

Šetrnejšie k životnému prostrediu

Hodnotiace kritériá

12.4.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta vyhlásila dve verejné súťaže na vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony v hodnote 10,6 milióna eur bez DPH. Pri prvej ide o nákladné motorové vozidlá , pričom súťaž je rozdelená na päť častí, a to s predpokladanou hodnotou približne 9,7 milióna eur bez DPH.Druhá súťaž súvisí s prípojnými nákladnými vozidlami, pričom je rozdelená na dve časti s predpokladanou sumou okolo 0,9 milióna eur bez DPH.Ako dodala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková, pošta v súčasnosti prevádzkuje 200 vozidiel v kategóriách N2, N3, ktorých priemerný vek je 7,31 roku. Z celkového počtu je 78 vozidiel starších ako 13 rokov a najazdených majú niekoľko stoviek tisíc kilometrov.Vozidlá kategórií N2, N3, sú prevádzkované v hlavnej prepravnej sieti, regionálnej a oblastnej prepravnej sieti. „Modernizácia nášho vozového parku nákladných áut je už nevyhnutná, pretože staršie vozidlá s nadmerným kilometrovým nájazdom sú technicky a morálne zastarané. Dôsledkom aktuálneho stavu nákladných motorových vozidiel sú častejšie opravy a ich absencia v prepravnej sieti a zároveň vysoké náklady na opravy a údržbu," povedal predseda predstavenstva Slovenskej pošty Martin Ľupták.Kapacita vozidlového parku nad 3,5 tony sa od roku 2014 do roku 2020 zvýšila len o 28 kusov, to je 14,4 percenta, pričom početnosť zásielok narástla až o vyše 7,7 milióna, čo predstavuje 128,5 percenta.Nové motorové vozidlá budú podľa pošty bezpečnejšie pre zamestnancov a šetrnejšie k životnému prostrediu. Budú totiž spĺňať emisnú normu EURO 6. V danej kategórii vozidiel je doba životnosti pre správne fungovanie emisií 500-tisíc najazdených kilometrov, resp. 6 rokov prevádzky.Pošta tak zároveň napĺňa smernicou 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave a vnútroštátne právne predpisy, ktoré zaväzujú verejné orgány a subjekty v rámci verejnej zákazky na poskytnutie služby, aby pri nákupe vozidiel cestnej dopravy zohľadnili prevádzkovú životnosť, energetické a environmentálne vplyvy.Ponuky pre nákladné motorové vozidlá sa budú vyhodnocovať podľa Ivety Dorčákovej na základe objektívnych kritérií s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ktorá bude zahŕňať náklady súvisiace s nadobudnutím, náklady na spotrebu, na údržbu, ako aj náklady na emisie skleníkových plynov, náklady na emisie iných znečisťujúcich látok počas životnosti vozidla.Súčasťou hodnotiacich kritérií pri niektorých kategóriách nákladných motorových vozidiel je aj spätná odkupná cena po určenej dobe alebo najazdených kilometroch.Ako dodala hovorkyňa pošty, tvorbe špecifikácií nákladných vozidiel predchádzal detailný prieskum trhu, pričom predpokladá, že zabezpečí čo najširšiu hospodársku súťaž a pre Slovenskú poštu získanie ekonomicky najefektívnejšej ponuky.