Zelenskému sa nepáči postoj prezidenta olympijského hnutia, spustil iniciatívu Maratón čestnosti a pozval ho do Bachmutu

29.1.2023 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil spustenie projektu Maratón čestnosti, ktorého cieľom bude očistiť medzinárodné olympijské hnutie od pokrytectva a zabrániť akýmkoľvek pokusom umožniť návrat predstaviteľom Ruska naspäť do sveta športu.Vo vyhlásení na webe svojej kancelárie zároveň vyjadril sklamanie z postoja prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV) „Zhováral som sa s ním niekoľkokrát. A nikdy som od neho nepočul, ako bude chrániť šport pred vojnovou propagandou, ak umožní ruským športovcom návrat do medzinárodných súťaží,“ uviedol Zelenskyj.Upozornil na to, že „tyranské režimy“ často využívajú šport pre svoje ideologické záujmy. „Je jasné, že akákoľvek neutrálna vlajka ruských športovcov by bola pošpinená krvou.“ Tvrdí, že nechce polemizovať o tom, čo presne motivovalo Bacha k presadzovaniu snáh o opätovné začlenenie športovcov z Ruska a Bieloruska do medzinárodných súťaží, no vraví, že urobí všetko pre to, aby svet ochránil šport „pred politickým a iným vplyvom teroristického štátu“.Agentúra AP pripomenula, že Nemecko a Japonsko, agresori z druhej svetovej vojny, nedostali pozvánku na OH 1948 v Londýne. Juhoafrická republika bola zasa v rokoch 1964 až 1988 vylúčená z dôvodu rasistickej politiky apartheidu. MOV namiesto toho poukazuje na novší príklad športovcov z bývalej Juhoslávie, ktorí na OH 1992 v Barcelone súťažili ako „nezávislí športovci“, zatiaľ čo ich krajina bola počas občianskej vojny pod sankciami OSN Zelenskyj zdôraznil, že Rusko najskôr musí zastaviť agresiu a teror, a až potom bude možné hovoriť o ruskej účasti v olympijskom hnutí. Priznal, že pozval Bacha do zničeného mesta Bachmut v Doneckej oblasti.„Chcel som, aby sa na vlastné oči presvedčil, že nič také ako neutralita neexistuje. Olympijské princípy a vojna sú zásadne proti sebe,“ poznamenal.