Kollár je za posilnenie kompetencií dočasne poverenej vláde, Pellegrini nie. Spoločné vládnutie si vedia predstaviť

29.1.2023 (Webnoviny.sk) - Predseda Národnej rady (NR) SR Sme rodina ) je za to, aby boli dočasne poverenej vláde posilnené kompetencie.Povedal to dnes v diskusnej relácii O 5 minút 12 na RTVS. Podľa neho je potrebné si uvedomiť, či sa bude politikárčiť, alebo sa pozerať na reálne potreby ľudí.„Predstavte si, že tu budeme mať vládu do júna alebo do septembra, prípadne úradnícku vládu. Teraz sa stane, že krajina zastane, pretože ľudia nedostanú pomoc pre to, že vláda nemá kompetencie? Som naklonený tomu, aby či už tejto vláde, alebo úradníckej vláde boli otvorené kompetencie, aby mohla vôbec pre ľudí niečo urobiť," uviedol Kollár a na otázku moderátora, či by nemala byť technická lehota na vyhlásenie predčasných volieb v prípade odvolanej vlády, reagoval s tým, že je to dobrý nápad.„Teraz máme otvorený zákon, ideme predĺžiť ústavný zákon, aby sme vedeli vrátiť späť referendum. Tam môžeme dať pokojne pozmeňujúci návrh, že pri páde vlády musia byť do šiestich mesiacov voľby a dáme to do ústavy," uviedol predseda Sme rodina.Predsedovi strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petrovi Pellegrinimu však posilnenie kompetencií dočasne poverenej vláde nedáva zmysel.„Znížené kompetencie majú vytvárať tlak na ústavných činiteľov, aby sfunkčnili vládu tým, že vyhlásia čo najskôr nové predčasné voľby alebo vykreujú novú vládu, ktorá získa 76 hlasov v parlamente. Je to práve preto, aby tu takáto vláda nemohla vládnuť rok po páde bez toho, aby mala mandát. Je tam práve preto toto skomplikovanie, aby to vytváralo na nich tlak," reagoval Pellegrini s tým, že ako je však možné vidieť, namiesto toho, aby to na nich vytváralo tlak, s tým, že do šiestich mesiacov sú voľby a pôjdu preč, namiesto toho chcú tieto kompetencie vrátiť a vládnuť takmer do konca volebného obdobia.„Pozmeňujúci návrh o tom, že do šiestich mesiacov musia byť predčasné voľby stojí za debatu. Ale myslím si, že takýto pozmeňujúci návrh majú právo podporiť len takí poslanci, ktorí aj teraz budú hlasovať za to, aby boli voľby do šiestich mesiacov a nie, že táto vláda bude vládnuť do septembra, ale už potom pre ostatné vlády to bude za šesť mesiacov," povedal Pellegrini s tým, že by to bolo farizejské.Súčasne dodal, že takýto návrh, ktorý by dával technickú lehotu, by možno podporil. Podľa neho je potrebné zabrániť takým „špekulatnom", akí sú tam dnes, ktorí sú schopní od pádu ešte desať mesiacov vládnuť bez mandátu.„Je potrebné si urobiť poistky, aby sme mali riešenie na to, keď zase príde niekto, kto sa nevie zbaviť moci," dodal Pellegrini.Na záver relácie sa Kollár vyjadril, že stranu Hlas-SD pokladá za absolútne príčetnú a spolu s Pellegrinim sa zhodli na tom, že by si vedeli predstaviť vládnuť spolu.