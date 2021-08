Zelenskij chce pre Ukrajinu získať späť za každú cenu Krym, Kremeľ hovorí o „protiruskom podujatí“

Ukrajinský prezident viní Rusko

Summit 46 krajín

skonštatoval prezident Ukrajiny, ktorá si v utorok 24. augusta pripomenie 30. výročie vyhlásenia nezávislosti.

23.8.2021 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij v pondelok sľúbil, že spraví všetko pre to, aby krajine vrátil späť polostrov Krym. Zároveň vyzval spojencov, aby podporili toto úsilie.Uvedené územie na juhu Ukrajiny vyčnievajúce do Čierneho mora pred siedmimi rokmi anektovalo Rusko, čo väčšina medzinárodného spoločenstva označila ako nezákonné. Zelenskij na samite Krymskej platformy uviedol, že „urobí maximum, aby sa Krym vrátil a bol spoločne s Ukrajinou súčasťou Európy“.„Použijeme na to všetky možné politické, právne a predovšetkým diplomatické prostriedky,“ vyhlásil 43-ročný politik s tým, že Kyjev bude na dosiahnutie tohto cieľa potrebovať „účinnú podporu na medzinárodnej úrovni“.Zelenskij obvinil Rusko, že z Krymu urobilo „vojenskú základňu“ a oporný bod pre „posilnenie svojho vplyvu v čiernomorskom regióne“.Podľa neho okupácia polostrova vyvoláva pochybnosti o účinnosti celého medzinárodného bezpečnostného systému. „Bez obnovenia dôvery v ňu si ani jeden štát nemôže byť istý, že sa nestane ďalšou obeťou okupácie,“Na samite sa zúčastnili najvyšší predstavitelia zo 46 krajín a blokov vrátane USA, Európskej únie a Turecka. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov samit označil za „protiruské podujatie“.