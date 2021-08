Hojsík so Šimečkom žiadajú eurosocialistov o vylúčenie Smeru, Marušiakovi sa zdá ich list čudný

List ako politologický artefakt

Od ľavičiarov sa dištancujú

23.8.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) sa mala ohradiť voči vyjadreniam lídra hnutia Republika Milana Uhríka , keď hovoril, že sa dosiahla dohoda na spoločnej demonštrácii 1. septembra v Košiciach. Pre agentúru SITA to povedal politológ Juraj Marušiak . „Keďže v Smere nereagovali na slová Uhríka, mohlo sa to interpretovať ako vyjadrenie súhlasu,“ mienil politológ.Minulý týždeň europoslanci a podpredsedovia Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka vyzvali listom vedenie socialistickej frakcie v Európskom parlamentu (EP) a Strany európskych socialistov, aby vyvodili dôsledky „zo spolupráce Smeru-SD s fašistickými stranami Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko a Republika, s ktorými spoluorganizujú 1. septembra protest proti očkovaniu“.Politológ Marušiak označil list, ktorí iniciovali europoslanci PS „za zaujímavý politologický artefakt“, keďže PS nie je vo frakcii európskych socialistov a nie je ani známe, že by sa o členstvo v tomto zoskupení uchádzalo.„Je zvláštne, že PS chce hodnotiť, kto do frakcie európskych socialistov patrí a kto nie. Ak by to bolo v rámci súperenia, že by PS poukazovalo na to, akú stranu majú európski socialisti medzi sebou, tak by som to vedel pochopiť. Takto koncipovaný list je čudný, lebo PS sa nedefinuje ako strana sociálno-demokratickej, respektíve socialistickej orientácie,“ povedal Marušiak.Dodal, že keď sú niekedy predstavitelia PS v médiách označovaní za sociálnych demokratov alebo ľavičiarov, tak sa od toho razantne dištancujú. Politici Smeru-SD hovoria, že protest 1. septembra pred Ústavným súdom SR v Košiciach neorganizujú s inou stranou a že ide o výmysly.Na účasť na mítingu v Košiciach pred Ústavným súdom SR vyzval minulý týždeň na sociálnej sieti líder Republiky Uhrík. „Príďte zabojovať za svoju slobodu a dôstojnosť,“ napísal Uhrík.