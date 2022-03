Zelenskyj aj Kličkovci sú na zozname Putina, „Vagnerovovci“ majú zabiť 23 popredných osobností ukrajinského odboja

Na zozname sú aj politici a športovci

Kličkovci prosia o zbrane aj jedlo

4.3.2022 - Patria medzi legendárnych športovcov na Ukrajine.Podľa britských médií si. Medzi nimi sú vrcholní politickí predstavitelia, ale aj známi ukrajinskí športovci.Ruský prezident si mal podľa informácií webu britského denníka The Times najať špeciálne komando. Ide o skupinu Vagnerovcov zloženú z vysoko školených agentov.Putin si údajneZ ťažko skúšanej krajiny utekajú stovky tisíc ľudí,. "Sme nesmierne hrdí na ukrajinský ľud. Budeme našu krajinu brániť, je to náš domov a sme pripravení za neho zomrieť," hovoria bratia Kličkovci.. "Veľmi tieto veci potrebujeme. Infraštruktúra je z veľkej časti zničená bombami, potrebujeme pomoc. Finančnú, vojenskú, zdravotnú," vyhlásil Vladimír Kličko Ukrajina už ôsmy deň odoláva ruskému vojenskému nátlaku. "Každý sa musí zapojiť. Treba si uvedomiť, že to nie je vojna len proti vedeniu Ukrajiny. Je to vojna proti všetkým civilistom a proti demokracii. Ukrajina chce byť súčasťou modernej demokracie a európskej rodiny,“ dodal Vitalij Kličko.