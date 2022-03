Mikulec: Slovensko je v súvislosti so situáciou na Ukrajine stále bezpečnou krajinou (video)

Prioritou je bezpečnosť Slovákov

Je potrebné pomôcť každému z Ukrajiny

4.3.2022 - Slovensko je aj v súvislosti s vojnovou situáciou na Ukrajine vrátane útoku na jadrovú elektráreň v Záporoží stále bezpečnou krajinou. Pod piatkovom zasadnutí Ústredného krízového štábu to skonštatoval minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).Slovenské bezpečnostné zložky podľa ministra vnímajú veľmi citlivo každú udalosť, ktorá sa na Ukrajine udeje.„Vynakladáme všetko úsilie na to, aby sme pomohli ľuďom z Ukrajiny, naša priorita je však naďalej to, aby sme zabezpečili bezpečnosť občanov SR," povedal minister.Všetky relevantné zložky majú rozdelenú svoju zodpovednosť a určené úlohy. „My, samozrejme, budeme informovať občanov SR, pokiaľ by sa situácia akokoľvek zmenila," doplnil Mikulec.Pokiaľ ide o ďalší prílev vojnových utečencov, minister sa vyjadril, že je potrebné pomôcť každému, kto príde z Ukrajiny.„My musíme byť pripravení na to, aby sme aj v spolupráci s ostatnými krajinami dokázali pomôcť každému. A preto aj tá koordinácia na Európskej úrovni," uviedol s tým, že na našej východnej hranici momentálne pôsobí 50 policajtov z Českej republiky. „Požiadali sme Frontex v týchto dňoch, aby nám pomohol s návratmi. A mnohé ďalšie ponuky prichádzajú," uzavrel.