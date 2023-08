Zelenskyj bude rokovať s viacerými štátmi o dodávkach stíhačiek, aby mala Ukrajinu na oblohe výhodu

Ukrajina potrebuje západné stíhačky

Rokovania s ďalšími štátmi

20.8.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas sobotňajšej návštevy Švédska oznámil, že v najbližších dvoch dňoch bude rokovať s „viacerými“ štátmi, aby Ukrajine poskytli stíhačky západnej výroby.Ako referuje web Ukrajinská pravda, Zelenskyj to vyhlásil počas tlačovej konferencie po stretnutí so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom. Zelenskyj vysvetlil, že Ukrajina potrebuje západné stíhačky, pretože momentálne má Rusko výhodu vo vzduchu, ktorá mu umožňuje postupovať aj po zemi.„Nemáme žiadnu výhodu na oblohe. Nemáme moderné lietadlá. A švédske Gripeny sú pýchou vášho štátu... Verím, že premiér by mohol zdieľať takúto hrdosť s Ukrajinou. Pracujeme na tom, urobili sme zásadné kroky,“ povedal.Ukrajinský prezident tieto slová bližšie nekonkretizoval, no dodal, že niekoľko týždňov „budú trvať určité akcie“, v súvislosti s ktorými dúfa, že „prinesú možnosti získania vhodných lietadiel“.„Zajtra a pozajtra budem mať rokovania s niekoľkými ďalšími štátmi. A som si istý, že spolu s našimi partnermi urobíme všetko a dosiahneme na oblohe patričný výsledok, aby Rusi nemali zodpovedajúcu výhodu,“ zakončil Zelenskyj, ktorý neuviedol mená štátov, s ktorými bude rokovať.