Ruský lunárny modul Luna-25 sa zrazil s Mesiacom a „prestal existovať“ (video+foto)

20.8.2023 (SITA.sk) - Ruský lunárny modul Luna-25 sa týždeň po štarte „zrazil s Mesiacom a prestal existovať“. V nedeľu to potvrdila ruská vesmírna agentúra Roskosmos Modul sa podľa Roskosmosu pri pokuse dostať sa na obežnú dráhu pred pristátím dostal do nešpecifikovaných problémov.„Počas operácie nastala na palube automatickej stanice abnormálna situácia, ktorá neumožnila vykonať manéver so špecifikovanými parametrami,“ uviedol Roskosmos v príspevku na Telegrame.Pristátie na Mesiaci bolo naplánované na pondelok. Modul, ktorý odštartoval 11. augusta, mal pristáť v južnej polárnej oblasti Mesiaca, kde sa našli známky vodného ľadu. Predchádzajúca misia Luna-24 bola spustená v roku 1976 a dopravila na zem 170 gramov lunárnej pôdy.Bol to prvý takýto projekt v modernej ruskej histórii. Pôvodne na ňom mala participovať aj Európska vesmírna agentúra (ESA), ale po vypuknutí vojny na Ukrajine sa z neho stiahla. Odlet modulu Luna-25 bol pôvodne naplánovaný na uplynulé desaťročie, ale pod vplyvom mnohých odkladov sa uskutočnil až teraz.