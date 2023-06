Zelenskyj chce jasnú pozvánku do NATO, stíhačky a systém protivzdušnej obrany Patriot by urýchlili mier

Jasná pozvánka na členstvo

Zmrazený konflikt a studená vojna

1.6.2023 (SITA.sk) - Ukrajina potrebuje jasné a pozitívne rozhodnutia o jej úsilí stať sa členom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Na samite Európskeho politického spoločenstva v Moldavsku to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , podľa ktorého je tento rok určený pre rozhodnutia. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„V lete vo Vilniuse na summite NATO je potrebná jasná pozvánka na členstvo Ukrajiny a bezpečnostné záruky na ceste k členstvu v NATO,“ vyjadril sa ukrajinský prezident a poznamenal, že „pozitívne rozhodnutia pre Ukrajinu budú pozitívne rozhodnutia pre všetkých“.Zelenskyj tiež zopakoval svoju výzvu, aby sa vojna na Ukrajine nestala zmrazeným konfliktom. „Na našom kontinente by nemalo byť miesto pre žiadny zmrazený konflikt a studenú vojnu,“ vyhlásil s tým, že „keď neexistujú žiadne bezpečnostné záruky, existujú iba vojnové záruky“.Zároveň povedal, že koalície pre stíhačky a systémy protivzdušnej obrany Patriot by „urýchlili mier“, pričom „každý krok v posilnení protivzdušnej obrany doslova zachraňuje životy“.