Streľba či zvýšená aktivita vojakov, Ozbrojené sily upozorňujú občanov na cvičenie Alertex 2023

1.6.2023 (SITA.sk) - Ozbrojené sily (OS) SR v súvislosti s pokračujúcim previerkovým cvičením Alertex 2023 upozorňujú občanov, že v okolí útvarov a zariadení OS SR môžu byť svedkami zvýšenej aktivity vojakov so zbraňami či počuť streľbu.V tlačovej správe na to upozornil hovorca OS SR Štefan Zemanovič . V rámci cvičenia si vojaci precvičujú reakcie na rôzne simulované incidenty, ktoré zobrazujú aj reálne pôsobiace situácie spojené s bezpečnostnými hrozbami v stave rozvíjajúcej sa krízy.OS SR však uistili verejnosť, že používaná munícia je cvičná a cvičenie prebieha v koordinácii s políciou. Ako ďalej OS SR ubezpečili, všetky aktivity sú súčasťou rozohry cvičenia v podobe fiktívnych scenárov a nebudú ovplyvňovať verejný sektor.Ako ozbrojené sily pripomenuli, Alertex 2023 je dlhodobo plánované cvičenie, ktorého cieľom je preveriť reakciu zložiek OS SR na rôzne krízové situácie, ktorým by mohla SR čeliť. Cvičeniami vojaci zvyšujú svoju vycvičenosť a pripravenosť brániť občanov.