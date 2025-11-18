Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 18.11.2025
 Meniny má Eugen
18. novembra 2025

Zelenskyj chce oživiť mierové rozhovory s Ruskom, pracuje aj na obnovení výmeny vojnových zajatcov


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas utorňajšej návštevy Španielska vyhlásil, že v stredu navštívi Turecko. Cieľom jeho cesty má byť "oživenie" mierových ...



russia_ukraine_war_79555 676x451 18.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas utorňajšej návštevy Španielska vyhlásil, že v stredu navštívi Turecko. Cieľom jeho cesty má byť "oživenie" mierových rozhovorov a obnovenie výmeny vojnových zajatcov s Ruskom.


Rokovania o ukončení vojny sa zastavili po troch kolách priamych rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou v Istanbule začiatkom tohto roka. Rozhovory nepriniesli žiadny hmatateľný výsledok, pričom Moskva odmietla prímerie, zintenzívnila postup na fronte a pokračovala v ostreľovaní ukrajinských miest a infraštruktúry.

Vypracovali riešenia


"Pripravujeme sa na oživenie rokovaní a vypracovali sme riešenia, ktoré navrhneme našim partnerom," uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach. Neprezradil však, s kým sa plánuje stretnúť. "Pracujeme aj na obnovení výmeny vojnových zajatcov a na privedení našich vojnových zajatcov domov," dodal ukrajinský líder.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Výmeny zajatcov a repatriácia tiel padlých vojakov boli jedinými hmatateľnými výsledkami rozhovorov medzi ruskou a ukrajinskou delegáciou v Istanbule od mája do júla. Ostatná výmena zajatcov sa uskutočnila začiatkom októbra, pričom Moskva a Kyjev si vymenili po 185 zajatcov.

Rusko bezprostredne nereagovalo


Rusko na Zelenského vyhlásenie bezprostredne nereagovalo. Minulý týždeň hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že Rusko je "otvorené rokovaniam" o vyriešení vojny na Ukrajine, ale z ich súčasného zmrazenia obvinil Kyjev a Európu.

Ukrajina zasa tvrdí, že Rusko opakovane preukázalo, že svoju inváziu zastaviť nemieni. Ukrajinskí predstavitelia argumentujú tým, že Kremeľ predložil neprijateľné požiadavky, aby Kyjev postúpil Rusku viac územia a v podstate pred Moskvou kapituloval.



Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj chce oživiť mierové rozhovory s Ruskom, pracuje aj na obnovení výmeny vojnových zajatcov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hovorca Kremľa rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine výmena zajatcov
