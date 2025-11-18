Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

18. novembra 2025

Pellegrini diskutoval s veľvyslancami členských štátov EÚ, témou bol aj tlak na rodinné rozpočty a vysoké ceny – FOTO


Tagy: Ceny energií Prezident Slovenskej republiky rodinný rozpočet vojna na Ukrajine

Prezident Peter Pellegrini diskutoval s veľvyslancami členských štátov Európskej únie (EÚ), ktorí pôsobia na Slovensku. Témou bola



pellegg 676x452 18.11.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini diskutoval s veľvyslancami členských štátov Európskej únie (EÚ), ktorí pôsobia na Slovensku. Témou bola vojna na Ukrajine a globálne témy, osobitnú pozornosť venovali najmä problémom na Slovensku, akými sú rastúce ceny energií a potravín či tlak na rodinné rozpočty.

Dánsko malo tri dôležité priority


Témou boli aj obavy, či si európske firmy udržia výrobu a pracovné miesta v Európe. Kancelária prezidenta SR spresnila, že cieľom stretnutia bol otvorený dialóg o prioritách dánskeho predsedníctva v Rade EÚ, aktuálnych výzvach a perspektívach Slovenska v rámci európskej politiky.

"Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti končiaceho sa dánskeho predsedníctva v Rade EÚ. Dánsko malo tri dôležité priority: urobiť Európu bezpečnejšou, zelenšou a konkurencieschopnejšou. V ťažkých časoch to zvládli dôstojne a vecne," uviedol prezident SR a pripomenul, že dánske predsedníctvo bolo v období pokračujúcej vojny na Ukrajine, zvýšeného geopolitického napätia a tlaku na odolnosť EÚ.

Slovensko pokračuje v presadzovaní svojich záujmov


Pellegrini zdôraznil, že Slovensko zostáva aktívnym, no pragmatickým členom EÚ a pokračuje v presadzovaní svojich záujmov, najmä v témach ako energetika, obrana či konkurencieschopnosť.

"Slovensko má potenciál byť súčasťou sebavedomej Európy, ktorá nielen reaguje na rozhodnutia iných, ale vie presadzovať svoje záujmy. Výzvou pre nás všetkých je, či dokážeme z EÚ urobiť silného hráča. Takého, ktorý nielen dobieha USA a Čínu, ale aj spoluvytvára pravidlá hry. A to tak, aby tým netrpeli ani bežní ľudia, ani naše firmy," povedal prezident.

Na záver skonštatoval, že napriek náročnému geopolitickému a hospodárskemu prostrediu Slovensko pokračuje vo svojej zodpovednej a aktívnej účasti na formovaní európskych politík, ktoré majú dopad na život občanov a konkurencieschopnosť domácich podnikov.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini diskutoval s veľvyslancami členských štátov EÚ, témou bol aj tlak na rodinné rozpočty a vysoké ceny – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ceny energií Prezident Slovenskej republiky rodinný rozpočet vojna na Ukrajine
