Zelenskyj chce prilákať turistov do černobyľskej zóny

Na archívnej snímke lunapark v opustenom meste Pripjať, ktoré leží v blízkosti atómovej elektrárne. Foto: TASR - Pavol Demeš Foto: TASR - Pavol Demeš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 11. júla (TASR) - Ukrajina chce prilákať zahraničných turistov do uzavretej zóny v okolí bývalej jadrovej elektrárne Černobyľ, v ktorej v roku 1986 došlo k výbuchu reaktora a rozsiahlemu úniku rádioaktivity. Informovala o tom agentúra DPA.vyhlásil nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na stredajšom odhalení nového ochranného krytu vybudovaného nad havarovaným štvrtým černobyľským reaktorom.Výstavba krytu podľa agentúry AP trvala deväť rokov a náklady na celý projekt, prebiehajúci pod záštitou Európskej banky pre obnovu a rozvoj, dosiahli 2,2 miliardy eur. Európska únia projekt podporila sumou viac ako 430 miliónov eur.Černobyľ podľa Zelenského doposiaľ prispieval k negatívnemu obrazu Ukrajiny v zahraničí a teraz nastal čas toto vnímanie zmeniť.domnieva sa Zelenskyj, ktorý do úradu nastúpil v máji tohto roku.Do uzavretej kontaminovanej zóny začali návštevníkov vpúšťať len v roku 2011, keď radiácia v oblasti poklesla na povolené úrovne. Nový ochranný kryt by mal zamedziť úniku rádioaktívnych látok na ďalších 100 rokov.Dňa 26. apríla 1986 sa v černobyľskej elektrárni stala najhoršia havária v histórii mierového využívania jadrovej energie. V priebehu testu nového bezpečnostného systému vtedy došlo k prehriatiu a následnej explózii reaktora a do vzduchu sa uvoľnil rádioaktívny mrak. Ten sa dostal nielen nad územie Ukrajiny, Bieloruska a Ruska, ale aj mnohých ďalších európskych krajín, napríklad Švédska, Rakúska, Nórska, Nemecka, Fínska, Grécka, Rumunska, Slovinska, Litvy či Lotyšska.