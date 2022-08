Zelenskyj hovorí o nezodpovednosti a lídrov vyzýva, aby prestali hovoriť o taktike Kyjeva proti Rusku (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

12.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval vládnych predstaviteľov, aby prestali hovoriť s novinármi o vojenskej taktike Kyjeva proti Rusku. Takéto vyjadrenia sú totiž podľa jeho slov „otvorene povedané nezodpovedné". Informuje o tom britský web The Guardian.„Vojna určite nie je časom pre samoľúbosť a hlasné vyhlásenia. Čím menej detailov oznámite o našich obranných plánoch, tým lepšie to bude pre realizáciu týchto plánov. Mali by ste si byť vedomí svojej zodpovednosti za každé slovo, ktoré hovoríte o plánoch nášho štátu v obrane alebo protiútokoch," povedal Zelenskyj vo štvrtkovom večernom príhovore.