Zelenskyj hovoril s lídrami Británie a Švédska o Mariupole, Rusko chce ušetriť životy obrancov mesta

17.4.2022 (Webnoviny.sk) -Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu hovoril s lídrami Veľkej Británie a Švédska o tom, ako sa dá najlepšie pomôcť obrancom Mariupoľa a desaťtisícom civilistov, ktorí zostali uväznení v obliehanom meste.O osude Mariupoľa sa môže rozhodnúť buď bojom alebo diplomaciou, povedal Zelenskyj v nočnom videopríhovore k národu.„Buď naši partneri poskytnú Ukrajine všetky nevyhnutné ťažké zbrane, lietadlá, a bez preháňania hneď, aby sme mohli znížiť tlak okupantov na Mariupoľ a prelomiť blokádu, alebo to urobíme prostredníctvom vyjednávaní, v ktorých by rola našich partnerov mala byť rozhodujúca," uviedol ukrajinský prezident.Rusko žiada, aby sa poslední ukrajinskí vojaci v meste Mariupoľ vzdali. Moskva tvrdí, že ušetrí životy vojakov, ktorí odolávajú útokom v obliehanej oceliarni, ak sa vzdajú do nedele do 14:00 miestneho času. Moskva hovorí, že podmienky, ktoré navrhuje, vychádzajú z „čisto humánnych princípov". Informuje o tom portál news.sky.com.V snahe o dobytie Mariupoľa zomrel ruský generálmajor Vladimir Frolov. Predpokladá sa, že ide už o ôsmeho ruského generála, ktorý padol na Ukrajine. Frolova, ktorý bol zástupcom veliteľa 8. armády, pochovali v sobotu v Petrohrade. Generálmajor Frolov „zomrel hrdinskou smrťou v boji," povedal guvernér Petrohradu Alexander Beglov.