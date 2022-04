Zelenskyj: Likvidácia našich vojakov v Mariupole bude koncom rokovaní

Likvidácia aj posledných ukrajinských vojakov brániacich obliehaný Mariupol by znamenala koniec rozhovorov s Ruskom. Povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotňajšom rozhovore pre denník Ukrajinska pravda, z ktorého citovala agentúra AFP a stanica BBC.





"Likvidácia našich vojakov, našich mužov (v Mariupole), by ukončila akékoľvek rokovania (medzi Kyjevom a Mosvkou)," povedal Zelenskyj. Dodal pritom, že Ukrajina nebude s Ruskom vyjednávať o svojom území či ľude.Na margo obliehaného a neustále ostreľovaného Mariupola ukrajinský prezident tiež skonštatoval, že by sa mohol stať "desiatimi Boroďankami". Odkazoval tým na ukrajinské mesto Boroďanka, zdevastované ruskými vojakmi, pripomína BBC.Ukrajina v sobotu informovala, že v troskách Mariupola kladú Rusku ešte stále odpor zvyšky ukrajinských obrancov, ktorých ruskí vojaci vytlačili do tamojšieho rozsiahleho oceliarskeho komplexu Azovstaľ ležiaceho neďaleko prístavu.Mariupol čelí neutíchajúcemu ostreľovaniu už od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z 24. februára. Ide totiž o strategické prístavné mesto, ktorého získanie by Rusku umožnilo územne prepojiť anektovaný Krymský polostrov s proruskými odštiepeneckými regiónmi v Donbase, približuje AFP.