Zelenskyj je ochotný zobrať Trumpa na frontovú líniu, aby mohol na vlastné oči vidieť vojnu na Ukrajine

Verejné pozvanie na Ukrajinu

Musia vidieť skutočnú vojnu

18.2.2024 (SITA.sk) - Prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril svoju pripravenosť ísť s Donaldom Trumpom do prvej línie na Ukrajine, aby mohol na vlastné oči vidieť nekompromisné boje.Ako referuje web Ukrajinská pravda, Zelenskyj to povedal počas sobotňajšieho vystúpenia na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii.Pravdepodobný republikánsky kandidát v tohtoročných amerických prezidentských voľbách sa kedysi vyjadril, že vojnu na Ukrajine by dokázal zastaviť „do 24 hodín“.Zelenskyj zdupľoval, že Trumpa verejne pozval na Ukrajinu. Zároveň podotkol, že ukrajinská vláda je vďačná Spojeným štátom za ich podporu a „chce, aby vždy vedeli, čo sa v tejto vojne skutočne deje“.„A ak príde pán Trump, som pripravený ísť s ním na front. Myslím si, že ak máme viesť rozhovor o tom, ako ukončiť vojnu, musíme ukázať tým, ktorí prijímajú rozhodnutia, ako táto vojna vyzerá. Nie to, o čom píšu na Instagrame, ale skutočná vojna,“ skonštatoval Zelenskyj.Ukrajinský líder už v novembri pozval Trumpa na Ukrajinu. Ten to však vtedy odmietol s odvolaním sa na „konflikt záujmov“ so súčasnou administratívou Joea Bidena