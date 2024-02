Maďarský parlament smeruje k schváleniu členstva Švédska v NATO, tvrdí Orbán

18.2.2024 (SITA.sk) - Maďarský premiér Viktor Orbán naznačil, že tamojší parlament by čoskoro mohol pokročiť v schvaľovaní členstva Švédska v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) „Je dobrou správou, že náš spor so Švédskom sa blíži ku koncu. Na začiatku jarného zasadnutia parlamentu smerujeme k ratifikácii vstupu Švédska do NATO,“ povedal Orbán v sobotňajšom prejave o stave krajiny.Po tom, ako turecký parlament v januári schválil švédske členstvo v NATO, Maďarsko zostalo jediným členom aliancie, čo tak nespravil. To viedlo spojencov k vytvoreniu väčšieho tlaku, aby Budapešť hlasovala čo najskôr.Orbán v januári povedal generálnemu tajomníkovi NATO Jensovi Stoltenbergovi , že vyzve jeho stranu Fidesz , aby ratifikovala švédske protokoly hneď, ako to bude možné.