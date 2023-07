Zelenskyj na návšteve v Prahe ocenil, že Česko podporuje Ukrajinu a neobzerá sa na Moskvu (video+foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

7.7.2023 (SITA.sk) - Volodymyr Zelenskyj zakončil svoju prvú návštevu Česka v pozícii ukrajinského prezidenta. Po štvrtkovom stretnutí s českým prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade ocenil, že „Česká republika sa neobzerá na Moskvu pri prijímaní svojich nezávislých rozhodnutí“.Ako referuje web iDnes.cz , počas návštevy Česka sa stretol aj so 14-ročným ukrajinským chlapcom, ktorý je v krajine na liečení.„Českú účasť na osude Ukrajiny je poznať. Pociťujeme to na obrane, v politike, vo všetkom, čo robíme,“ povedal Zelenskyj. Česko je podľa neho dôležité v otázke vojenskej pomoci Ukrajine, v dodávkach zbraní, v podpore sankčnej politiky voči Rusku, ale aj v podpore vstupu Ukrajiny do EÚ NATO . Ocenil aj to, že Česko prijalo státisíce utečencov.Z Česka zamieril Zelenskyj do Istanbulu, kde bude rokovať s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoğanom.