Muž, ktorý ryl na Koloseum, nevedel o veku pamiatky, za jej poškodenie mu hrozí vysoká pokuta a trest odňatia slobody

6.7.2023 (SITA.sk) - Turista z Anglicka, ktorého vinia z poškodenia rímskeho Kolosea, tvrdí, že si nebol vedomý veku starovekej pamiatky. Informuje o tom portál novín The Guardian.Dvadsaťsedemročný Ivan Dimitrov , ktorý sa živí ako fitness inštruktor v Bristole, napísal rímskemu starostovi Robertovi Gualtierimu ospravedlňujúci list po tom, ako sa na internete rozšírilo video, ako kľúčom vyrýva meno seba a svojej priateľky do steny dvetisícročnej pamiatky.Dimitrov, ktorého talianska polícia po päťdňovom pátraní vystopovala do Anglicka, v liste tvrdí, že si až teraz uvedomuje „vážnosť svojho skutku“.„Týmito riadkami by som sa chcel úprimne a srdečne ospravedlniť Talianom a celému svetu za škody spôsobené na majetku, ktorý je v skutočnosti dedičstvom celého ľudstva,“ dodal v liste, ktorý v stredu zverejnil taliansky denník Il Messaggero.Dimitrov, ktorému hrozí vysoká pokuta i trest odňatia slobody , zároveň pochválil tých, ktorí „s oddanosťou, starostlivosťou a obetavosťou strážia neoceniteľnú historickú a umeleckú hodnotu Kolosea“ a dodal, že sa „s veľkým zahanbením dozvedel o starobylosti tejto pamiatky až po tom, čo sa bohužiaľ stalo“.Dimitrov na videu do steny svetoznámej antickej pamiatky vyrýva nápis Ivan + Hayley 23. Incident natočil ďalší turista, ktorý muža pokarhal a potom záznam odovzdal úradom.Dimitrova vyšetrujú pre poškodzovanie kultúrneho dedičstva a v prípade usvedčenia mu hrozí pokuta od 2 500 do 15-tisíc eur, ako aj trest odňatia slobody na dva až päť rokov. Jeho priateľku podľa talianskych médií nevyšetrujú, i keď by ju mohli považovať za „spolupáchateľku“.„Chlapec je prototypom cudzinca, ktorý sa ľahkovážne domnieva, že v Taliansku je dovolené všetko, dokonca aj taký čin, ktorý by bol v jeho vlastnej krajine prísne potrestaný,“ povedal pre Il Messaggero Dimitrovov právnik Alexandro Maria Tirelli.