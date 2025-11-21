Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 21.11.2025
 Meniny má Elvíra
 24hod.sk    Zo zahraničia

21. novembra 2025

Zelenskyj navrhne „alternatívy“ k Trumpovmu plánu mierovej dohody


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok v súvislosti s návrhom USA na ukončenie vojny na Ukrajine vyhlásil, že svoju krajinu „nezradí“. Ukrajina ...



russia_ukraine_war_78339 676x451 21.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok v súvislosti s návrhom USA na ukončenie vojny na Ukrajine vyhlásil, že svoju krajinu „nezradí“. Ukrajina čelí jednému z najnáročnejších momentov vo svojej histórii, povedal v prejave k národu zverejnenom na sociálnych sieťach a dodal, že navrhne „alternatívy“ k 28-bodovému plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa.


Predložím argumenty, budem presviedčať, navrhnem alternatívy," povedal Zelenskyj. „Nezradili sme Ukrajinu vtedy, neurobíme to ani teraz," pripomenul začiatok ruskej vojny z februári 2022.

V piatok Zelenskyj hovoril s viceprezidentom USA J. D. Vanceom, uviedol zdroj z kancelárie ukrajinského prezidenta bez toho, aby bližšie špecifikoval diskusiu. Ukrajinský líder plánuje v „najbližších dňoch“ hovoriť aj priamo s Trumpom, uviedla jeho kancelária vo štvrtok.


Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj navrhne „alternatívy“ k Trumpovmu plánu mierovej dohody © SITA Všetky práva vyhradené.

