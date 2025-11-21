Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 21.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Elvíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. novembra 2025

Bielorusko chce obnoviť veľvyslanectvo v Bratislave, Slovensko to podľa ministerstva zahraničia víta


Tagy: Veľvyslanectvo

Bielorusko chce obnoviť činnosť veľvyslanectva v Bratislave. Informoval o tom mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bieloruskej republiky v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Andrei Dapkiunas ešte vo štvrtok ...



Zdieľať
67f3e62a8dda1540902032 676x451 21.11.2025 (SITA.sk) - Bielorusko chce obnoviť činnosť veľvyslanectva v Bratislave. Informoval o tom mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bieloruskej republiky v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Andrei Dapkiunas ešte vo štvrtok 20. novembra na rokovaní so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marekom Eštokom. Podľa jeho slov Slovensko víta toto rozhodnutie Bieloruska.


Slovenská strana tento krok podľa ministerstva zahraničných vecí privítala ako dôležitý predpoklad pre rozvoj praktickej spolupráce.

„Slovensko je zástancom otvoreného a konštruktívneho dialógu s dodržaním plného rešpektu k spoločnej politike Európskej únie vo vzťahu k Bielorusku. Sme pripravení posúdiť možnosti spolupráce s Bieloruskom v tých oblastiach, ktoré nepodliehajú sankčnému režimu EÚ,“ zdôraznil Eštok.

V tomto kontexte sú podľa jeho slov perspektívne oblasti kultúry, umenia, športu, ale rovnako vzdelávania, kde vyzdvihol program slovanskej filológie na Bieloruskej štátnej univerzite, ktorá poskytuje možnosť štúdia slovenského jazyka.

Slovenská republika v júni 2025 obnovila po piatich rokoch svoje zastúpenie v Bielorusku na úrovni mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca. Znovuzriadenie bieloruského veľvyslanectva v Bratislave sa predpokladá v druhej polovici roka 2026 po takmer trojročnej prestávke.


Zdroj: SITA.sk - Bielorusko chce obnoviť veľvyslanectvo v Bratislave, Slovensko to podľa ministerstva zahraničia víta © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Veľvyslanectvo
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zelenskyj navrhne „alternatívy“ k Trumpovmu plánu mierovej dohody
<< predchádzajúci článok
Putin hrozí, že dobyje ďalšie mestá, ak Kyjev odmietne mierový návrh USA

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 