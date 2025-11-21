|
Bielorusko chce obnoviť veľvyslanectvo v Bratislave, Slovensko to podľa ministerstva zahraničia víta
Bielorusko chce obnoviť činnosť veľvyslanectva v Bratislave. Informoval o tom mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bieloruskej republiky v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Andrei Dapkiunas ešte vo štvrtok ...
21.11.2025 (SITA.sk) - Bielorusko chce obnoviť činnosť veľvyslanectva v Bratislave. Informoval o tom mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bieloruskej republiky v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Andrei Dapkiunas ešte vo štvrtok 20. novembra na rokovaní so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marekom Eštokom. Podľa jeho slov Slovensko víta toto rozhodnutie Bieloruska.
Slovenská strana tento krok podľa ministerstva zahraničných vecí privítala ako dôležitý predpoklad pre rozvoj praktickej spolupráce.
„Slovensko je zástancom otvoreného a konštruktívneho dialógu s dodržaním plného rešpektu k spoločnej politike Európskej únie vo vzťahu k Bielorusku. Sme pripravení posúdiť možnosti spolupráce s Bieloruskom v tých oblastiach, ktoré nepodliehajú sankčnému režimu EÚ,“ zdôraznil Eštok.
V tomto kontexte sú podľa jeho slov perspektívne oblasti kultúry, umenia, športu, ale rovnako vzdelávania, kde vyzdvihol program slovanskej filológie na Bieloruskej štátnej univerzite, ktorá poskytuje možnosť štúdia slovenského jazyka.
Slovenská republika v júni 2025 obnovila po piatich rokoch svoje zastúpenie v Bielorusku na úrovni mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca. Znovuzriadenie bieloruského veľvyslanectva v Bratislave sa predpokladá v druhej polovici roka 2026 po takmer trojročnej prestávke.
