Zelenskyj navrhol zníženie počtu poslancov a proporčný volebný systém

Kyjev 30. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhol zníženie počtu poslancov parlamentu na 300 a zavedenie proporčného volebného systému v parlamentných voľbách.Informovala o tom v piatok agentúra Ukrinform s odvolaním sa na znenie návrhu zákona č. 1017 o zmenách a doplneniach článku 76 a článku 77 Ústavy Ukrajiny - zverejnené na internetovej stránke parlamentu.Najvyššia rada pozostáva zo 450 poslancov volených zmiešaným systémom. Polovica poslancov sa do Rady dostane na základe hlasovania podľa volebných zoznamov kandidátov za politické strany (proporčný systém). Ďalších 225 poslancov sa do Rady volí v jednomandátových obvodoch väčšinovým spôsobom.Vzhľadom na to, že voliči žijúci na Ruskom anektovanom Kryme a územiach pod kontrolou povstalcov v Donbase na východe Ukrajiny sa na voľbách z 21. júla 2019 nemohli zúčastniť, 26 kresiel zostalo v Najvyššej rade neobsadených.