04. novembra 2025

Zelenskyj navštívil vojakov pri čiastočne obkľúčenom Pokrovsku


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok povedal, že navštívil vojakov pri čiastočne obkľúčenom meste Pokrovsk v Doneckej ...



russia_ukraine_war_05076 676x451 4.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok povedal, že navštívil vojakov pri čiastočne obkľúčenom meste Pokrovsk v Doneckej oblasti, ktoré sa Rusko snaží dobyť už viac ako rok.


Stretol som sa s našimi bojovníkmi na veliteľskom stanovišti 1. zboru Národnej gardy Ukrajiny Azov, ktorý vedie obrannú operáciu v sektore mesta Dobropilľa,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach. „Toto je naša krajina, toto je náš východ a určite urobíme všetko pre to, aby sme ho zachovali ako ukrajinský,“ dodal.

Kyjev uviedol, že Pokrovsk infiltrovali stovky ruských vojakov. Ruská armáda v utorok vyhlásila, že v meste dobyla niekoľko desiatok budov. Ukrajina cez víkend na posilnenie obrany mesta nasadila špeciálne jednotky.

Dobytie Pokrovska by poskytlo Kremľu veľkú propagandistickú podporu, keďže odmietol výzvy USA na zastavenie takmer štvorročnej vojny. Mesto, v ktorom pred vojnou žilo 60-tisíc ľudí, je teraz prevažne pustatinou zničenou bojmi.


Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj navštívil vojakov pri čiastočne obkľúčenom Pokrovsku © SITA Všetky práva vyhradené.

