Pondelok 24.11.2025
24. novembra 2025
Zelenskyj ocenil pokrok počas rokovaní. Na ukončenie vojny na Ukrajine je však potrebné viac, zdôraznil
Kremeľ v pondelok oznámil, že nebol informovaný o výsledkoch víkendových rokovaní medzi predstaviteľmi USA, Ukrajiny a Európy v Ženeve, ktoré sa týkali amerického mierového plánu pre ...
24.11.2025 (SITA.sk) - Kremeľ v pondelok oznámil, že nebol informovaný o výsledkoch víkendových rokovaní medzi predstaviteľmi USA, Ukrajiny a Európy v Ženeve, ktoré sa týkali amerického mierového plánu pre Ukrajinu.
„Nedostali sme žiadne informácie," uviedol kremeľský hovorca Dmitrij Peskov s tým, že Moskva vie o „úpravách" amerického plánu na ukončenie konfliktu s Kyjevom, ktorý predtým privítala.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok, ocenil „dôležité kroky“, ktoré sa podarilo dosiahnuť na ženevskej schôdzke s predstaviteľmi USA a Európskej únie (EÚ), no zdôraznil, že na ukončenie ruskej vojny na Ukrajine je potrebné viac.
„V krokoch, ktoré sme koordinovali s americkou stranou, sa nám podarilo zachovať mimoriadne citlivé body," povedal na virtuálnej konferencii vo Švédsku. Dodal však, že „na dosiahnutie skutočného mieru je potrebné viac".
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj ocenil pokrok počas rokovaní. Na ukončenie vojny na Ukrajine je však potrebné viac, zdôraznil © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
