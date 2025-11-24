Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 24.11.2025
24. novembra 2025

Zelenskyj ocenil pokrok počas rokovaní. Na ukončenie vojny na Ukrajine je však potrebné viac, zdôraznil


Tagy: Mierové rokovania Mierový plán Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident

Kremeľ v pondelok oznámil, že nebol informovaný o výsledkoch víkendových rokovaní medzi predstaviteľmi USA, Ukrajiny a Európy v Ženeve, ktoré sa týkali amerického mierového plánu pre ...



russia_ukraine_war_72324 676x451 24.11.2025 (SITA.sk) - Kremeľ v pondelok oznámil, že nebol informovaný o výsledkoch víkendových rokovaní medzi predstaviteľmi USA, Ukrajiny a Európy v Ženeve, ktoré sa týkali amerického mierového plánu pre Ukrajinu.


Nedostali sme žiadne informácie," uviedol kremeľský hovorca Dmitrij Peskov s tým, že Moskva vie o „úpravách" amerického plánu na ukončenie konfliktu s Kyjevom, ktorý predtým privítala.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok, ocenil „dôležité kroky“, ktoré sa podarilo dosiahnuť na ženevskej schôdzke s predstaviteľmi USA a Európskej únie (EÚ), no zdôraznil, že na ukončenie ruskej vojny na Ukrajine je potrebné viac.

V krokoch, ktoré sme koordinovali s americkou stranou, sa nám podarilo zachovať mimoriadne citlivé body," povedal na virtuálnej konferencii vo Švédsku. Dodal však, že „na dosiahnutie skutočného mieru je potrebné viac".



Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj ocenil pokrok počas rokovaní. Na ukončenie vojny na Ukrajine je však potrebné viac, zdôraznil © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania Mierový plán Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident
