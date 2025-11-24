Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

24. novembra 2025

Ukrajinci dronom zostrelili vrtuľník Mi-8 na ruskom území


Ukrajinská armáda zostrelila ruský vrtuľník Mi-8 na ruskom území v Rostovskej oblasti pomocou dronu s ďalekým doletom. Uviedli to ukrajinské ...



gettyimages 2191160873 1 676x451 24.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda zostrelila ruský vrtuľník Mi-8 na ruskom území v Rostovskej oblasti pomocou dronu s ďalekým doletom. Uviedli to ukrajinské špeciálne operačné sily, informuje web Kyiv Independent.


Išlo o prvý prípad operácie, v ktorej Ukrajina použila dron s ďalekým doletom na zostrelenie ruského vrtuľníka Mi-8. Vrtuľník bol zostrelený neďaleko obce Kutejnikovo v ruskej Rostovskej oblasti, napísali ukrajinské špeciálne sily na komunikačnej platforme Telegram. Dátum a podrobnosti operácie Kyjev nezverejnil. „Meníme pravidlá hry,“ uviedli špeciálne sily.

Mi-8 je dvojmotorový vrtuľník sovietskej konštrukcie, ktorý sa široko používa na prepravu a bojovú podporu.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci dronom zostrelili vrtuľník Mi-8 na ruskom území © SITA Všetky práva vyhradené.

