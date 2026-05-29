Piatok 29.5.2026
Meniny má Vilma
29. mája 2026
Zelenskyj odmietol štúdium v zahraničí, otec mu zakázal odísť. Dnes mu za to ďakuje
Ukrajinskýprezident Volodymyr Zelenskyj prezradil osobný ...
29.5.2026 (SITA.sk) - Ako uviedol v televíznej šou „Doma je lepšie!", dnes toto rozhodnutie považuje za správne, hoci v tom čase ho nevnímal ako spravodlivé.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prezradil osobný príbeh zo svojej mladosti, ktorý podľa neho zásadne ovplyvnil celý jeho život. Keď mal 16 rokov, získal grant na bezplatné štúdium v zahraničí, no jeho otec mu odchod nedovolil.
Ako uviedol v televíznej šou „Doma je lepšie!“, dnes toto rozhodnutie považuje za správne, hoci v tom čase ho nevnímal ako spravodlivé. „Môj otec rozhodol namiesto mňa. Nebolo to veľmi demokratické ani veľmi férové, ale dnes som mu za to vďačný,“ povedal Zelenskyj.
Podľa prezidenta človek aj po rokoch cíti, kde skutočne patrí. Tvrdí, že život v zahraničí často sprevádza pocit samoty a vytrhnutia z domova, aj keď je človek prijatý dobre. „Samota je podľa mňa ten najhorší pocit. Nech prídeme kamkoľvek, stále to nie je domov,“ vyhlásil ukrajinský líder.
Zelenskyj zároveň priznal, že keby v mladosti odišiel študovať do zahraničia, pravdepodobne by nikdy nestretol svoju manželku Olenu a nemal by svoje deti. „Keby som odišiel, nestretol by som ľudí, ktorí ma robia šťastným. Nemal by som svoju rodinu ani svoje deti, na ktoré som dnes hrdý,“ povedal prezident.
Ukrajinský líder sa dotkol aj témy emigrácie počas vojny. Podľa neho sa mnohí Ukrajinci v zahraničí aj napriek podpore naďalej cítia ako cudzinci. „Európa nás dnes veľmi podporuje, to je pravda. Ale úprimne, naďalej sme tam emigranti. Najdôležitejšie je byť potrebný svojej rodine, blízkym a vlastnej krajine,“ dodal Zelenskyj.
Ukrajinský prezident zároveň zdôraznil, že pocit domova a užitočnosti pre vlastnú krajinu nie je politické gesto ani fráza, ale realita, ktorú si podľa neho uvedomí každý človek až časom.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj odmietol štúdium v zahraničí, otec mu zakázal odísť. Dnes mu za to ďakuje © SITA Všetky práva vyhradené.
