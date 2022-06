Zelenskyj označil Putina za teroristu a Rusko by mali vylúčiť z OSN (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

29.6.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil Vladimira Putina za „teroristu", ktorý vedie „teroristický štát".Vo virtuálnom prejave k Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov Zelenskyj povedal, že Rusko by mali vylúčiť z OSN. Zároveň Organizáciu Spojených národov vyzval, aby zriadila medzinárodný tribunál na vyšetrovanie ruských aktivít počas vojny.„Musíme naliehavo konať a urobiť všetko s cieľom donútiť Rusko, aby zastavilo zabíjanie," vyhlásil ukrajinský prezident. Upozornil pritom, že inak sa „teroristická aktivita" Ruska rozšíri do iných európskych krajín a do Ázie, pričom spomenul pobaltské štáty, Poľsko, Moldavsko a Kazachstan. Informuje o tom portál news.sky.com.