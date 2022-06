Turecko súhlasí so vstupom Švédska a Fínska do NATO, Stoltenberg hovorí o historickom rozhodnutí

29.6.2022 (Webnoviny.sk) - Turecko súhlasilo, že stiahne svoj nesúhlas so vstupom Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie. Ukončilo tak spor, ktorý zatieňoval summit lídrov NATO v Madride za situácie, keď v Európe vládne najhoršia bezpečnostná kríza za desaťročia, ktorú spôsobila ruská vojna na Ukrajine.Po utorkových rokovaniach s lídrami troch spomenutých krajín generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg povedal, že „teraz máme dohodu, ktorá otvára cestu pre vstup Fínska a Švédska do NATO". Označil to za „historické rozhodnutie".Rozhodnutia v Severoatlantickej aliancii sa prijímajú konsenzom, pričom turecký prezident Recep Tayyip Erdogan hrozil zablokovaním vstupu dvojice škandinávskych krajín a žiadal, aby zmenili svoj postoj ku kurdským povstaleckým organizáciám, ktoré Turecko považuje za teroristické.