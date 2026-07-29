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29. júla 2026
Zelenskyj označil rokovanie s Trumpom za úspešné, žiada licencie na výrobu rakiet Patriot
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom uviedol, že Spojené štáty sú pripravené udeliť Ukrajine licencie na výrobu rakiet protivzdušnej obrany Patriot. ...
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29.7.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom uviedol, že Spojené štáty sú pripravené udeliť Ukrajine licencie na výrobu rakiet protivzdušnej obrany Patriot. Zároveň vyhlásil, že Rusko pre vysoké straty prichádza o iniciatívu na bojisku.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil utorkové rokovanie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome za úspešné. Uviedol, že požiadal Spojené štáty o licencie na výrobu rakiet protivzdušnej obrany Patriot a následne rokoval aj so zástupcami amerických zbrojárskych spoločností o možnej spoločnej výrobe.
„Dnes sme mali dobré stretnutie s prezidentom Trumpom. Súhlasil s tým, že nám poskytne licencie (na Patriot), a potom som sa stretol so zástupcami veľmi silných amerických zbrojárskych spoločností. Dúfam, že budeme spoločne vyrábať,“ povedal Zelenskyj v rozhovore pre televíziu Fox News.
Trump po stretnutí zverejnil na sociálnych sieťach fotografie z rokovania s komentárom, že diskutovali o mnohých témach a stretnutie prebehlo veľmi dobre.
Predstaviteľ ukrajinskej vlády ešte pred rokovaním uviedol, že hlavnými prioritami Kyjeva sú nové dodávky rakiet Patriot a oživenie diplomatických snáh o ukončenie vojny. Podľa neho je pre Ukrajinu „mimoriadne dôležité“, aby Washington schválil nákup ďalšieho balíka rakiet Patriot. Organizácia Spojených národov (OSN) zároveň uviedla, že jún bol pre ukrajinských civilistov najsmrteľnejším mesiacom od apríla 2022 v dôsledku intenzívnejšieho využívania ruských balistických rakiet.
Zelenskyj sa počas návštevy Washingtonu zúčastnil aj na pietnom akte za republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, dlhoročného podporovateľa Ukrajiny, ktorý tento mesiac zomrel vo veku 71 rokov. Následne vystúpil pred americkými senátormi pred procedurálnym hlasovaním o návrhu zákona o nových sankciách proti Rusku. Senát návrh v prvom hlasovaní podporil a posunul ho do ďalšieho legislatívneho procesu.
Ukrajinský prezident zároveň vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin prichádza o iniciatívu vo vojne pre vysoké straty ruskej armády. „Putin teraz prichádza o 30-tisíc vojakov mesačne. Sú to veľké straty, ale nechce túto vojnu zastaviť. Iniciatíva už nie je v jeho rukách,“ povedal Zelenskyj.
Rokovania vo Washingtone sa uskutočnili v čase pokračujúcej eskalácie bojov. Len niekoľko hodín pred stretnutím Kyjev vyslal proti Rusku stovky bezpilotných lietadiel, zatiaľ čo Moskva počas noci zaútočila na Ukrajinu viac ako stovkou dronov a pokračovala aj v útokoch na prístav Odesa a lode využívané na vývoz ukrajinských poľnohospodárskych produktov.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj označil rokovanie s Trumpom za úspešné, žiada licencie na výrobu rakiet Patriot © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil utorkové rokovanie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome za úspešné. Uviedol, že požiadal Spojené štáty o licencie na výrobu rakiet protivzdušnej obrany Patriot a následne rokoval aj so zástupcami amerických zbrojárskych spoločností o možnej spoločnej výrobe.
„Dnes sme mali dobré stretnutie s prezidentom Trumpom. Súhlasil s tým, že nám poskytne licencie (na Patriot), a potom som sa stretol so zástupcami veľmi silných amerických zbrojárskych spoločností. Dúfam, že budeme spoločne vyrábať,“ povedal Zelenskyj v rozhovore pre televíziu Fox News.
Trump po stretnutí zverejnil na sociálnych sieťach fotografie z rokovania s komentárom, že diskutovali o mnohých témach a stretnutie prebehlo veľmi dobre.
Predstaviteľ ukrajinskej vlády ešte pred rokovaním uviedol, že hlavnými prioritami Kyjeva sú nové dodávky rakiet Patriot a oživenie diplomatických snáh o ukončenie vojny. Podľa neho je pre Ukrajinu „mimoriadne dôležité“, aby Washington schválil nákup ďalšieho balíka rakiet Patriot. Organizácia Spojených národov (OSN) zároveň uviedla, že jún bol pre ukrajinských civilistov najsmrteľnejším mesiacom od apríla 2022 v dôsledku intenzívnejšieho využívania ruských balistických rakiet.
Zelenskyj sa počas návštevy Washingtonu zúčastnil aj na pietnom akte za republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, dlhoročného podporovateľa Ukrajiny, ktorý tento mesiac zomrel vo veku 71 rokov. Následne vystúpil pred americkými senátormi pred procedurálnym hlasovaním o návrhu zákona o nových sankciách proti Rusku. Senát návrh v prvom hlasovaní podporil a posunul ho do ďalšieho legislatívneho procesu.
Ukrajinský prezident zároveň vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin prichádza o iniciatívu vo vojne pre vysoké straty ruskej armády. „Putin teraz prichádza o 30-tisíc vojakov mesačne. Sú to veľké straty, ale nechce túto vojnu zastaviť. Iniciatíva už nie je v jeho rukách,“ povedal Zelenskyj.
Rokovania vo Washingtone sa uskutočnili v čase pokračujúcej eskalácie bojov. Len niekoľko hodín pred stretnutím Kyjev vyslal proti Rusku stovky bezpilotných lietadiel, zatiaľ čo Moskva počas noci zaútočila na Ukrajinu viac ako stovkou dronov a pokračovala aj v útokoch na prístav Odesa a lode využívané na vývoz ukrajinských poľnohospodárskych produktov.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj označil rokovanie s Trumpom za úspešné, žiada licencie na výrobu rakiet Patriot © SITA Všetky práva vyhradené.
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