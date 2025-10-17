|
Piatok 17.10.2025
|
17. októbra 2025
Zelenskyj ponúka Trumpovi drony za Tomahawky, Trump prejavil záujem
Americký prezident Donald Trump v piatok naznačil záujem o ponuku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podľa ktorej by Kyjev ...
17.10.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v piatok naznačil záujem o ponuku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podľa ktorej by Kyjev Spojeným štátom dodával drony výmenou za strely s dlhým doletom Tomahawk. Informuje o tom portál CNN.
„Vyrábame si vlastné drony, ale kupujeme si ich aj od iných a oni robia veľmi dobré drony,“ povedal Trump počas pracovného obeda so Zelenským. „Vojna s dronmi sa v posledných rokoch skutočne dostala do popredia pre túto vojnu," dodal.
Trump však naznačil, že sa ešte nerozhodol, pričom naznačil, že stále verí, že Ukrajina by mohla vyhrať boj proti ruskej invázii bez rakiet Tomahawk.
Trump pripustil, že ruský vodca možno len hrá o čas, keď súhlasí s novým samitom. Dodal však, že verí, že Vladimir Putin chce dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. „Áno,“ povedal Trump, keď sa ho reportér agentúry AFP počas stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským opýtal, či sa neobáva, že sa Putin snaží len získať viac času.
„Ale celý život ma klamali tí najlepší z nich a vyšiel som z toho naozaj dobre. Takže je to možné, trochu času je to v poriadku. Ale myslím si, že som v týchto veciach dosť dobrý. Myslím si, že chce uzavrieť dohodu.“
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj ponúka Trumpovi drony za Tomahawky, Trump prejavil záujem © SITA Všetky práva vyhradené.
