Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 17.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Hedviga
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

17. októbra 2025

Zelenskyj ponúka Trumpovi drony za Tomahawky, Trump prejavil záujem


Tagy: americko-ukrajinské rokovania vojna na Ukrajine

Americký prezident Donald Trump v piatok naznačil záujem o ponuku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podľa ktorej by Kyjev ...



Zdieľať
trump_zelenskyy_40404 676x483 17.10.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v piatok naznačil záujem o ponuku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podľa ktorej by Kyjev Spojeným štátom dodával drony výmenou za strely s dlhým doletom Tomahawk. Informuje o tom portál CNN.


„Vyrábame si vlastné drony, ale kupujeme si ich aj od iných a oni robia veľmi dobré drony,“ povedal Trump počas pracovného obeda so Zelenským. „Vojna s dronmi sa v posledných rokoch skutočne dostala do popredia pre túto vojnu," dodal.

Trump však naznačil, že sa ešte nerozhodol, pričom naznačil, že stále verí, že Ukrajina by mohla vyhrať boj proti ruskej invázii bez rakiet Tomahawk.

Trump pripustil, že ruský vodca možno len hrá o čas, keď súhlasí s novým samitom. Dodal však, že verí, že Vladimir Putin chce dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. „Áno,“ povedal Trump, keď sa ho reportér agentúry AFP počas stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským opýtal, či sa neobáva, že sa Putin snaží len získať viac času.

„Ale celý život ma klamali tí najlepší z nich a vyšiel som z toho naozaj dobre. Takže je to možné, trochu času je to v poriadku. Ale myslím si, že som v týchto veciach dosť dobrý. Myslím si, že chce uzavrieť dohodu.“


Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj ponúka Trumpovi drony za Tomahawky, Trump prejavil záujem © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-ukrajinské rokovania vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Finančná správa spúšťa pilot QR platieb

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 