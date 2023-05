Zelenskyj pricestoval do Talianska, stretne sa s Meloniovou či prezidentom Mattarellom

Vatikán potvrdil stretnutie

Mierová misia

13.5.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu prišiel na návštevu Talianska, počas ktorej sa stretne s pápežom Františkom a talianskymi lídrami. Informovali o tom talianske štátne médiá.Zelenskyj pricestoval na Medzinárodné letisko Rím Ciampino, uviedla tlačová agentúra ANSA.Prezident Ukrajiny sa stretne s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou , ktorá rozhodne podporuje vojenskú a ďalšiu pomoc Ukrajine, a s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom Presný harmonogram návštevy nebol zverejnený pre bezpečnostné obavy a Vatikán potvrdil stretnutie pápeža so Zelenským krátko pred jeho príchodom do Ríma.Talianska štátna televízia informovala, že súčasťou ochranných opatrení je bezletová zóna nad Rímom a rozmiestnenie ostreľovačov na výškových budovách.Meloniová sa so Zelenským stretla v Kyjeve krátko pred prvým výročím začiatku otvorenej ruskej vojny proti Ukrajine. Pápež František sa naposledy s ukrajinským lídrom stretol v roku 2020.Koncom apríla počas letu do Ríma z návštevy Maďarska pápež František novinárom povedal, že Vatikán je zapojený do mierovej misie, ale neposkytol detaily. Rusko ani Ukrajina takúto iniciatívu nepotvrdili.