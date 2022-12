Zelenskyj sa okrem Bidena stretol aj s poľským prezidentom (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

22.12.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa cestou z USA na Ukrajinu stretol s poľským prezidentom Andrzejom Dudom . Zelenskyj na komunikačnej platforme Telegram zverejnil fotografiu so svojím poľským kolegom, ku ktorej napísal, že si zhrnuli rok, „ktorý priniesol historické výzvy v dôsledku rozsiahlej vojny“.Politici tiež diskutovali o strategických plánoch do budúcnosti, bilaterálnych vzťahoch a interakciách na medzinárodnej úrovni v roku 2023. Informuje o tom spravodajský portál televízie CNN.Príspevok sprevádzalo aj video, v ktorom je vidno ako Zelenskyj vystupuje z lietadla v poľskom Rzeszówe. Nie je jasné, kedy ukrajinský prezident dorazil do Poľska.