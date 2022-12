Nemocnice v Číne sa plnia pacientmi nakazenými koronavírusom, WHO je znepokojená vývojom

Zmiernenie opatrení

22.12.2022 - Nemocnice v Číne sa zjavne plnia a rastú obavy z novej vlny ochorenia COVID-19 v krajine, upozornila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) . Informuje o tom spravodajský portál BBC Podľa Michaela Ryana z WHO sú jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) v krajine vyťažené napriek tomu, že oficiálne údaje hovoria o „relatívne nízkom“ počte prípadov.Čínske dáta tvrdia, že na COVID-19 v stredu nikto nezomrel, no v súvislosti so skutočným dopadom ochorenia vládnu pochybnosti. Nemocnice v Pekingu a ďalších mestách sa totiž plnia.Čínska vláda od roku 2020 zaviedla v rámci svojej nulovej tolerancie covidu prísne opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Pred približne dvoma týždňami, po masových protestoch, však od väčšiny z nich upustila. Odvtedy v krajine rastie počet prípadov nákazy i obavy z vysokej úmrtnosti, najmä medzi zraniteľnou staršou populáciou.Napriek tomu však oficiálne údaje hovoria len o piatich úmrtiach na COVID-19 v utorok a dvoch v pondelok.Ryan preto vyzval Čínu, aby poskytla viac informácií o súčasnom šírení vírusu.„V Číne hlásia relatívne nízke počty prípadov na JIS, no z pozorovania vieme, že JISky sa plnia,“ vyjadril sa a pripomenul dôležitosť vakcinácie.Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus počas pravidelnej tlačovej konferencie v Ženeve povedal, že je veľmi znepokojený vývojom situácie v Číne.Čína síce vyvinula vlastné vakcíny proti ochoreniu, no tie sa javia ako menej účinné pri ochrane pred vážnym priebehom a úmrtím na COVID-19 ako mRNA vakcíny používané vo väčšine sveta.