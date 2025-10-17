|
Piatok 17.10.2025
|Denník - Správy
17. októbra 2025
Zelenskyj sa stretol s predstaviteľmi firmy vyrábajúcej Tomahawky a Patrioty
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že sa stretol s predstaviteľmi americkej zbrojovky vyrábajúcej rakety Tomahawk a ...
17.10.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že sa stretol s predstaviteľmi americkej zbrojovky vyrábajúcej rakety Tomahawk a systémy Patriot, o ktoré Kyjev žiadal na posilnenie obrany proti Rusku.
„Diskutovali sme o výrobnej kapacite spoločnosti Raytheon, potenciálnych možnostiach našej spolupráce pri posilnení ukrajinskej protivzdušnej obrany a kapacít diaľkového dosahu a o vyhliadkach na spoločnú ukrajinsko-americkú výrobu,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.
Na rokovaniach o dodávkach zbraní sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má stretnúť aj so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Trump sa v uplynulých dňoch vyjadril, že zvažuje žiadosť Ukrajiny o americké strely Tomahawk s plochou dráhou letu, ktoré majú dolet približne 1 600 kilometrov a mohli by zasiahnuť ciele hlboko v Rusku.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj sa stretol s predstaviteľmi firmy vyrábajúcej Tomahawky a Patrioty © SITA Všetky práva vyhradené.
