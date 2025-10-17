Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 17.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Hedviga
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. októbra 2025

SaS, PS, KDH a Demokrati sa spojili, žiadajú mimoriadnu schôdzu o dôveryhodnosti SIS a odvolanie Pavla Gašpara – VIDEO


Tagy: Mimoriadna schôdza parlamentu Smer-SD

Opozičné politické subjekty SaS, Progresívne Slovensko,



Zdieľať
sni mka obrazovky 2025 10 17 o 12.10.20 676x378 17.10.2025 (SITA.sk) - Opozičné politické subjekty SaS, Progresívne Slovensko, KDH a Demokrati vyzbierali podpisy potrebné na zvolania mimoriadnej schôdze parlamentu, ktorá sa má venovať dôveryhodnosti Slovenskej informačnej služby. Ako uviedla poslankyňa Mária Kolíková (SaS), schôdza by mala byť zvolaná do siedmich dní.

SIS pod vedením Pavla Gašpara je nedôveryhodná


„Sme presvedčení, že SIS pod vedením Pavla Gašpara ako riaditeľa je nedôveryhodná," skonštatovala Kolíková. Ako ďalej uviedla, Gašpar v čele SIS robí všetko pre to, aby sa pri moci udržala súčasná vláda. „A na to míňa kapacitu SIS v čase, keď je absolútne kľúčové, aby bezpečnostné štruktúry nášho štátu sa starali o našu bezpečnosť," zdôraznila poslankyňa. Doplnila, že opozícia urobí všetko pre to, aby Pavol Gašpar z čela SIS odstúpil alebo bol odvolaný.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Poslankyňa Zuzana Števulová (Progresívne Slovensko) v tejto súvislosti pripomenula, že na Pavla Gašpara nefungujú žiadne kontrolné mechanizmy. Parlamentný výbor na kontrolu činnosti SIS totiž podľa nej momentálne neplní svoju funkciu. „Pavol Gašpar je vždy podržaný členmi koalície bez ohľadu na to, čo spraví," povedala Števulová. Zároveň doplnila, že v tejto veci nekoná ani Prezident Peter Pellegrini, ktorý má voči Gašparovi disciplinárnu právomoc.

Výzva koalícii: Nezablokujte rokovanie


Števulová zároveň vyzvala koaličných poslancov, aby neblokovali mimoriadnu schôdzu. „Je to naozaj dôležité v záujme bezpečnosti celej tejto krajiny," dodala poslankyňa.

Opozícia Gašparovi okrem jeho augustovej dopravnej nehody vyčíta napríklad jeho nevyjasnené majetkové pomery, alebo to, že podporil vládnu tézu o chystanom štátnom prevrate. Opoziční politici tiež upozorňujú na podozrenie, že Gašparov otec, podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) má informácie o činnosti SIS. Tajnej službe vytýkajú aj fakt, že nekoná v súvislosti s bezpečnostnými hrozbami, akými sú napríklad aktivity gangu Brat za brata.


Zdroj: SITA.sk - SaS, PS, KDH a Demokrati sa spojili, žiadajú mimoriadnu schôdzu o dôveryhodnosti SIS a odvolanie Pavla Gašpara – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mimoriadna schôdza parlamentu Smer-SD
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zelenskyj sa stretol s predstaviteľmi firmy vyrábajúcej Tomahawky a Patrioty
<< predchádzajúci článok
Technológie môžu byť ľudské. Telemedicína to dokazuje každý deň – ROZHOVOR

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 