Piatok 17.10.2025
17. októbra 2025
SaS, PS, KDH a Demokrati sa spojili, žiadajú mimoriadnu schôdzu o dôveryhodnosti SIS a odvolanie Pavla Gašpara – VIDEO
Opozičné politické subjekty SaS, Progresívne Slovensko,
17.10.2025 (SITA.sk) - Opozičné politické subjekty SaS, Progresívne Slovensko, KDH a Demokrati vyzbierali podpisy potrebné na zvolania mimoriadnej schôdze parlamentu, ktorá sa má venovať dôveryhodnosti Slovenskej informačnej služby. Ako uviedla poslankyňa Mária Kolíková (SaS), schôdza by mala byť zvolaná do siedmich dní.
„Sme presvedčení, že SIS pod vedením Pavla Gašpara ako riaditeľa je nedôveryhodná," skonštatovala Kolíková. Ako ďalej uviedla, Gašpar v čele SIS robí všetko pre to, aby sa pri moci udržala súčasná vláda. „A na to míňa kapacitu SIS v čase, keď je absolútne kľúčové, aby bezpečnostné štruktúry nášho štátu sa starali o našu bezpečnosť," zdôraznila poslankyňa. Doplnila, že opozícia urobí všetko pre to, aby Pavol Gašpar z čela SIS odstúpil alebo bol odvolaný.
Poslankyňa Zuzana Števulová (Progresívne Slovensko) v tejto súvislosti pripomenula, že na Pavla Gašpara nefungujú žiadne kontrolné mechanizmy. Parlamentný výbor na kontrolu činnosti SIS totiž podľa nej momentálne neplní svoju funkciu. „Pavol Gašpar je vždy podržaný členmi koalície bez ohľadu na to, čo spraví," povedala Števulová. Zároveň doplnila, že v tejto veci nekoná ani Prezident Peter Pellegrini, ktorý má voči Gašparovi disciplinárnu právomoc.
Števulová zároveň vyzvala koaličných poslancov, aby neblokovali mimoriadnu schôdzu. „Je to naozaj dôležité v záujme bezpečnosti celej tejto krajiny," dodala poslankyňa.
Opozícia Gašparovi okrem jeho augustovej dopravnej nehody vyčíta napríklad jeho nevyjasnené majetkové pomery, alebo to, že podporil vládnu tézu o chystanom štátnom prevrate. Opoziční politici tiež upozorňujú na podozrenie, že Gašparov otec, podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) má informácie o činnosti SIS. Tajnej službe vytýkajú aj fakt, že nekoná v súvislosti s bezpečnostnými hrozbami, akými sú napríklad aktivity gangu Brat za brata.
Zdroj: SITA.sk - SaS, PS, KDH a Demokrati sa spojili, žiadajú mimoriadnu schôdzu o dôveryhodnosti SIS a odvolanie Pavla Gašpara – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
