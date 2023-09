Zelenskyj sa stretol so šéfom japonskej diplomacie, Hajaši sľúbil Kyjevu podporu i spoluprácu (video)

Tokio je oddané Ukrajine

Na Ukrajinu chcú prilákať nové investície

9.9.2023 (SITA.sk) - Japonský minister zahraničia v sobotu počas svojej vopred neoznámenej návštevy Ukrajiny, kde sa stretol s tamojšími predstaviteľmi, sľúbil podporu jeho krajiny a súhlasil so začatím rokovaní o bezpečnostnej spolupráci medzi Kyjevom a Tokiom. Jošimasa Hajaši povedal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému , že Japonsko je pripravené rokovať o bezpečnostnej spolupráci založenej na dohode medzi skupinou najvyspelejších krajín sveta G7 a Ukrajinou počas júlového samitu NATO Tokio je tiež podľa neho oddané Ukrajine a bude pokračovať v tvrdých sankciách proti Rusku, pričom bude spolupracovať s ostatnými krajinami G7 Minister zároveň prisľúbil podporu pre ukrajinskú hospodársku obnovu a rekonštrukciu. Zelenskému podľa japonského ministerstva zahraničia povedal, že Japonsko plánuje na budúci rok usporiadať japonsko-ukrajinskú konferenciu zameranú na hospodársku obnovu Ukrajiny.Zelenskyj sa zase poďakoval za japonskú humanitárnu a finančnú pomoc, ktorá pomohla Ukrajine prekonať zimu a problémy s dodávkou energie v dôsledku ruských útokov, uviedol úrad ukrajinského prezidenta. Japonsko darovalo Ukrajine viac ako 7 miliárd dolárov, väčšinou na humanitárnu pomoc a vojenské vybavenie obmedzené na nesmrtonosné zbrane, keďže ho právne obmedzujú limity v jeho pacifistickej ústave.Šéf japonskej diplomacie so sebou priviedol delegáciu japonských obchodných lídrov vrátane generálneho riaditeľa Rakuten Group Hirošiho Mikitaniho a prezidenta výrobcu zdravotníckeho vybavenia Allm Inc. Teppeia Sakana.„Toto je veľmi dôležité, pretože aktívne pracujeme na oživení ukrajinskej ekonomiky a prilákaní nových investícií na Ukrajinu,“ povedal Zelenskyj delegácii.Hajaši počas svojej prvej návštevy Ukrajiny od spustenia ruskej invázie navštívil aj mesto Buča, ktoré sa stalo jedným zo symbolov ruských zverstiev počas vojny na Ukrajine.(1 EUR = 1,0704 USD)