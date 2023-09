V Rumunsku našli nové časti možného ruského dronu, prezident Iohannis už telefonoval so šéfom NATO

Spomenuté časti dronu pritom nie sú prvé, čo na rumunskom území tento týždeň našli. Začiatkom týždňa časti dronu dopadli na rumunské územie, keď Rusko ostreľovalo ukrajinský prístav na Dunaji.





9.9.2023 (SITA.sk) - V Rumunsku našli nové časti dronu podobné tým, ktoré používa ruská armáda. V sobotu to oznámili rumunský prezident a ministerstvo obrany, informuje na svojej webstránke denník The Guardian.Prezident Klaus Iohannis na sociálnej a mikroblogovacej sieti X napísal, že objav naznačuje porušenie rumunského suverénneho vzdušného priestoru, čo predstavuje hrozbu pre rumunských civilistov v oblasti. Tiež uviedol, že o tom telefonoval so šéfom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) , ktorej je Rumunsko členom, Jensom Stoltenbergom. „Generálny tajomník vyjadril plnú solidaritu aliancie a spojencov s Rumunskom, ktoré je plne chránené a využíva najvyššie bezpečnostné záruky v histórii,“ uviedol Iohannis.