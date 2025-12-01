Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

01. decembra 2025

01. decembra 2025

Zelenskyj sa v Paríži snaží o získanie podpory v mierových rokovaniach


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok v Paríži rokuje so svojim francúzskym partnerom Emmanuelom Macronom v čase, keď ...



64a812fd05830556137960 3 676x451 1.12.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok v Paríži rokuje so svojim francúzskym partnerom Emmanuelom Macronom v čase, keď Washington presadzuje svoj plán ukončenia ruskej vojny na Ukrajine. Európske krajiny sa obávajú, že plán amerického prezidenta Donalda Trumpa by mohol príliš ustupovať ruským požiadavkám.


Americkí a ukrajinskí vyjednávači v nedeľu rokovali na Floride. Obe strany označili rozhovory za „produktívne“. Trump v lietadle Air Force One vyhlásil, že „je veľká šanca, že sa môžeme dohodnúť“.

Stále je potrebné pracovať na niekoľkých zložitých otázkach,“ napísal Zelenskyj na sociálnych sieťach po pondelkovom telefonickom rozhovore s fínskym prezidentom Alexandrom Stubbom, ktorý má vrelé vzťahy s americkým aj ukrajinským prezidentom.

Mohol by to byť kľúčový týždeň pre diplomaciu. Včera sme počuli, že rozhovory v Amerike boli ťažké, ale produktívne,“ uviedla na stretnutí ministrov obrany Európskej únie šéfka zahraničnej politiky bloku Kaja Kallasová.


Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj sa v Paríži snaží o získanie podpory v mierových rokovaniach © SITA Všetky práva vyhradené.

