Prokurátorku Pavlaninovú spájanú so sektou v disciplinárnom procese oslobodili

Najvyšší správny súd SR v pondwlok v disciplinárnom procese oslobodil prokurátorku Luciu Pavlaninovú, spájanú so spoločenstvami AllatRa a Tvorivá spoločnosť.
Ako uviedol predseda disciplinárneho senátu Peter Potásch, dôvodom je, že skutok uvádzaný v disciplinárnom návrhu nie je disciplinárnym previnením. Prokurátorke bolo vyčítané, že neoznámila možnú zaujatosť pri vykonávaní úkonov trestného konania týkajúcich sa spomenutých spoločenstiev.
Zaujatosť sa odvodzuje od mediálneho lynču
Prokurátorka vo svojej záverečnej reči začiatkom novembra zdôraznila, že sa nedopustila konania, ktoré je jej kladené za vinu, teda že neoznámila svoju zaujatosť v konaní týkajúcom sa združení, s ktorým údajne sympatizovala. Zdôraznila pritom, že nikdy nebola členkou slovenskej pobočky združenia AllatRa, stotožňuje sa iba s niektorými myšlienkami, ako je svetový mier alebo využívanie vedy na riešenie problémov ľudstva.
„Celá moja zaujatosť sa odvodzuje od mediálneho lynču mojej osoby,“ vyhlásila Pavlaninová. Keby podľa vlastných slov mohla vrátiť čas, postupovala by rovnako. Zároveň povedala, že v súvislosti s podanými trestnými oznámeniami bola povinná konať zo zákona, aby zabránila prípadným nezákonnostiam.
Disciplinárny návrh podal krajský prokurátor v Žiline
Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh ešte v októbri 2024 podal na prokurátorku Pavlaninovú disciplinárny návrh z dôvodu, že neoznámila skutočnosti, ktoré mohli mať vplyv na posudzovanie jej nezaujatosti.
Dôvodom podania disciplinárneho návrhu na prokurátorku bola skutočnosť, že sa zúčastnila na úkonoch trestného konania v trestnej veci zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, pričom v danej veci figurujú spoločenstvá AllatRa a Tvorivá spoločnosť. Z medializovaných informácií pritom vyplynuli jej možné sympatie k predmetným spoločenstvám.
Pavlaninová sa v tejto súvislosti už vzdala funkcie vedúcej prokurátorky oddelenia boja s organizovaným zločinom Krajskej prokuratúry Žilina. V rámci disciplinárneho návrhu žilinský krajský prokurátor navrhoval prokurátorke znížiť plat o 15 percent na dobu troch mesiacov.
Spor súvisel aj s vyšetrovaním českej novinárky
Prokurátorka Pavlaninová sa zúčastnila na úkonoch v konaní týkajúcom sa českej reportérky Kristíny Cirokovej z portálu Seznam Správy. Tá bola v súvislosti s reportážami a podcastmi o sektách, vrátane AllatRa a Tvorivá spoločnosť, vyšetrovaná pre podozrenie zo zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Ciroková upozornila, že sa na Slovensku skrýva vodca sekty AllatRa, ktorého na Ukrajine vinia z niekoľkých zločinov.
V súvislosti s týmto prípadom skončil vo funkcii na vlastnú žiadosť koncom minulého roka aj námestník krajského prokurátora v Žiline Martin Kováč. Generálny prokurátor Maroš Žilinka ho k 1. novembru 2024 uvoľnil z funkcie aj na odporučenie Rady prokurátorov SR. Kováč v trestnej veci spojenej so sektou AllatRa/Tvorivá spoločnosť predvolal na výsluch novinárku Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK) Karolínu Kiripolskú. Zároveň mu vyčítali, že nekonal vo veci prokurátorky Pavlaninovej.
Prokurátor oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR po preskúmaní spisového materiálu v októbri minulého roku zastavil trestné stíhanie vo veci zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, v ktorej bola podozrivá česká novinárka Ciroková.