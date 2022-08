Zelenskyj sľúbil, že ukrajinská modro-žltá vlajka bude viať vo všetkých okupovaných oblastiach (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

23.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok sľúbil, že ukrajinská vlajka bude viať „tam, kde má byť“, vo všetkých momentálne okupovaných častiach Ukrajiny. Ako referuje spravodajský web CNN, učinil tak pri príležitosti utorňajšieho Dňa štátnej vlajky.„Dnes by som rád hovoril nielen o minulosti našej vlajky, ale aj o jej budúcnosti,“ uviedol Zelenskyj. „Modro-žltá vlajka bude opäť viať vo svojom dome, kde má byť právom, a to vo všetkých dočasne okupovaných mestách a dedinách Ukrajiny,“ dodal.Sviatok štátnej vlajky predchádza stredajšiemu Dňu nezávislosti, počas ktorého si Ukrajina pripomenie 31 rokov od prerušenia vzťahov so Sovietskym zväzom i šesť mesiacov krvavej vojny, ktorú Rusko s pomocou Bieloruska rozpútalo 24. februára. Kyjeve boli zakázané podujatia pri príležitosti Dňa nezávislosti, keďže úrady varujú, že Rusko môže podniknúť raketové útoky na ukrajinskú metropolu. V meste Charkov úrady vyhlásili zákaz vychádzania od 19:00 v predvečer Dňa nezávislosti až do 7. hodiny ráno nasledujúceho dňa.