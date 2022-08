Sklad firmy Dedoles funguje ako hodinky. Vďaka špičkovým riešeniam s dôrazom na bezpečnosť

STILL ponúkol najlepšiu koncepciu

Výzva "nerovná podlaha" – splnená

Bezpečnosť na prvom mieste

Efektívna spolupráca

23.8.2022 (Webnoviny.sk) -Dnes už etablovaná známa značka Dedoles vznikla v roku 2011, kedy začala podnikať online a predávať oblečenie rešpektujúce prírodu a ľudí. Firma neustále expandovala a potrebovala rozširovať aj skladovaciu prevádzku. V roku 2021 sa presťahovala do veľkého skladu v Senci neďaleko hlavného mesta. Nový priestor bolo potrebné prispôsobiť požiadavkám a vysokému tempu už zabehnutej firmy. "Oslovili sme rôznych dodávateľov a po zhodnotení viacerých faktorov sme sa rozhodli pre spoločnosť STILL. Zadali sme im úlohu technicky posúdiť navrhované riešenie skladu s veľmi úzkymi uličkami a tiež navrhnúť vhodnú techniku, ktorá maximálne zefektívni a zoptimalizuje procesy naskladňovania a vyskladňovania tovaru s prihliadnutím na podmienky v už existujúcom sklade v Senci," hovorí o začiatkoch spolupráce Marián Šarišský, Operations a Logistics manager spoločnosti Dedoles. Experti STILL navrhli pre spoločnosť Dedoles poloautomatické riešenie zaskladňovania s navigáciou Optispeed na konkrétne naskladňovacie a vyskladňovacie miesto a s prepojením systému Warehouse Management System (WMS).Najväčšou výzvou v rámci celého intralogistického projektu bola nerovná podlaha v sklade. "Aby sme vyriešili tento nepríjemný problém, navrhli sme nasadiť systémové vozíky MX-X v poloautomatickom režime. Sú výborné do úzkych uličiek a ich asistenčný systém dokáže vynikajúco vyrovnávať nerovnosti podlahy, čím minimalizuje výkyvy stožiara. A to pri takmer maximálnej možnej rýchlosti," opisuje vyriešenie výzvy Marián Vernarec, regionálny manažér predaja STILL Slovensko.V druhej fáze projektu pre Dedoles značka STILL dodala elektrické vozíky prepojené so skladom , ktoré slúžia na vykladanie kamiónov, dovoz a odvoz paliet z centrálneho skladu aj distribúciu na predajné miesta. "Zaujímavosťou projektu je automatická navigácia do pozície v dvoch procesoch. WMS informuje vozík, ako má zastaviť podľa toho, či nakladá paletu alebo chce obsluha vychystávať tovar. Rýchlosť a zdvih systémových vozíkov novej generácie je riadená automaticky a teda operátor používa iba tlačidlo jazdy," približuje M. Vernarec zo STILL. Vozíky STILL sú navyše vybavené PSA skenermi, ktoré maximalizujú bezpečnosť práce s vozíkom aj v úzkych priestoroch. "Ak by skener v uličke zaznamenal osobu, vozík automaticky spomalí a zastane," dopĺňa. Bezpečnostné systémy oceňuje aj Dedoles: "Vozíky STILL doplnili zabehnuté automatizované procesy v sklade, priniesli svoje vlastné automatizované riešenie a zjednodušili celý proces naskladňovania a vyskladňovania. Ako pridanú hodnotu vidím zvýšenie bezpečnosti prostredníctvom PSA skenerov a stabilizačných systémov zabudovaných vo vozíkoch," hovorí M. Šarišský.Intralogistický projekt pre spoločnosť Dedoles bol ďalšou úspešne zrealizovanou koncepciou od značky STILL. Pri takýchto spoluprácach je dôležité nielen to, ako sa dané ciele a očakávania podarí naplniť, ale aj ako sa k výsledku dopracovať. "Vo všeobecnosti si ceníme partnera, ktorý premýšľa podobným spôsobom ako my. Cieľom je maximálna efektivita a vysoká miera bezpečnosti. To nám STILL dodával od začiatku nastavovania spolupráce, cez dodanie samotného produktu až po starostlivosť a rýchle riešenia v zabehnutom procese," uzatvára M. Šarišský zo spoločnosti Dedoles.Pre viac informácií navštívte www.still.sk