Zelenskyj: Stretnutie s Putinom sa zatiaľ neplánuje

Volodymyr Zelenskyj, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 10. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyhlásil, že zatiaľ sa neplánuje jeho stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, na ktorom by diskutovali o riešení situácie v Donbase.Pripomenul, že o riešení tohto konfliktu je možné diskutovať v dvoch formátoch - v rámci summitu normandskej štvorky a na jeho osobnom stretnutí s ruským prezidentom, ktoré sa však zatiaľ neplánuje.uviedol Zelenskyj. Dodal, že o jeho stretnutí s Putinom "nikto nehovorí, lebo všetci sú proti". Podľa agentúry TASS však nešpecifikoval, kto takejto schôdzke bráni.Zelenskyj pritom ubezpečil, žeskončiť konflikt v Donbase a rokovať,v záujme vyriešenia situácie v Donbase.Podľa agentúry Ukrinform Zelenskyj vyhlásil, že ľudia ho zvolili za prezidenta, ktorý ukončí vojnu na Ukrajine. V tomto aj vidí svoje hlavné poslanie.Dodal, že ľudia, ktorí žijú v Donbase a cítia sa byť Ukrajincami,Zdôraznil, že títoUkrajinský prezident sa vyjadril aj k najnovšiemu problému, ktorým je realizácia dohody o odsune jednotiek znepriatelených strán zo styčnej línie v Donbase a udelení osobitného štatútu tomuto regiónu, ktorý jeho predchodca v úrade Petro Porošenko odmieta a ostro kritizuje.Zelenskyj konštatoval, že Porošenko sa kvôli tomu snaží vyvolať masové protesty - podobné udalostiam na Majdane -, pričom k tomu tlačí ľudí aj za pomocimédií.Zelenskyj v tejto súvislosti uviedol, že urobí všetko pre to, aby v prípade takýchto masových protestov nedošlo ku krviprelievaniu. Vyhlásil tiež, že je pripravený viesť dialóg s ľuďmi, ktorí by sa prípadne zišli na Majdane.Upozornil súčasne, že ak by aj vo funkcii prezidenta skončil, Ukrajinci by si tak nezvolili ukončenie vojny, aleSituáciu na východe Ukrajiny Zelenskyj komentoval v rámci veľkej tlačovej konferencie, ktorá sa koná vo štvrtok v Kyjeve.