Sobota 23.5.2026
Meniny má Želmíra
23. mája 2026
Zelenskyj trvá na plnohodnotnom členstve Ukrajiny v Európskej únii, Kyjev odmieta status „pridruženého člena“
Proces vstupu do EÚ je zvyčajne zdĺhavý a zahŕňa rokovania o mnohých oblastiach vrátane poľnohospodárstva či právneho štátu. Ukrajina si zaslúži plnohodnotné členstvo v
Ukrajina si zaslúži plnohodnotné členstvo v Európskej únii, vyhlásil v sobotu prezident Volodymyr Zelenskyj. Zdôraznil pritom, že jeho krajina bráni Európu pred ruskou inváziou.
Zelenskyj reagoval na návrh nemeckého kancelára Friedricha Merza, ktorý podľa listu adresovaného vedeniu EÚ navrhol udeliť Ukrajine počas prístupových rokovaní status „pridruženého člena“ bez hlasovacích práv. Informovala o tom agentúra AFP vo štvrtok.
Pridružené členstvo
Ukrajinský prezident však takýto model odmietol. „Bez Ukrajiny nemôže existovať plnohodnotný európsky projekt a prítomnosť Ukrajiny v EÚ musí byť tiež úplná - s plnými právami,“ povedal vo svojom pravidelnom večernom prejave.
„Ukrajina bojuje za svoj život, za svoju nezávislosť a za Európu, ktorá žila najdlhšie v mieri,“ dodal Zelenskyj a vyzval členské štáty Európskej únie, aby urýchlili prístupové rokovania s Kyjevom.
Návrh pridruženého členstva, ktorý Merz predstavil partnerom v EÚ minulý mesiac, by umožnil Ukrajine zúčastňovať sa na samitoch Únie, mať zástupcu v Európskej komisii a čerpať časť prostriedkov z európskeho rozpočtu. Krajina by však nemala plné hlasovacie práva.
Ukrajina podala žiadosť o členstvo v Európskej únii krátko po začiatku ruskej invázie v roku 2022. O niekoľko mesiacov neskôr získala štatút kandidátskej krajiny a prístupové rokovania sa začali v roku 2024.
Zdĺhavý proces
Proces vstupu do EÚ je zvyčajne zdĺhavý a zahŕňa rokovania o mnohých oblastiach vrátane poľnohospodárstva či právneho štátu. Rokovania s Ukrajinou doteraz postupovali len pomaly, keďže ich blokoval maďarský nacionalistický premiér Viktor Orbán. Jeho odchod z funkcie a nástup rivala Petra Magyara však podľa AFP zvýšil nádeje na posun v diskusiách.
Ukrajina zároveň čelí dlhodobým problémom s korupciou. Podľa ukrajinskej prokuratúry sa najnovší korupčný škandál týka aj okolia prezidenta Zelenského. Boj proti korupcii patrí medzi hlavné požiadavky Európskej únie voči Kyjevu.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj trvá na plnohodnotnom členstve Ukrajiny v Európskej únii, Kyjev odmieta status „pridruženého člena“ © SITA Všetky práva vyhradené.
