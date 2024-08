Zelenskyj: Ukrajina vie, ako dosiahnuť svoje ciele. Rusko pocíti následky

Ukrajinci vedia, ako dosiahnuť svoje ciele

Podstatná strategická prekážka pre Putina

9.8.2024 (SITA.sk) - Rusko rozpútalo vojnu a malo by pocítiť, čoho sa dopustilo. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj V súvislosti s ukrajinskými akciami v Kurskej oblasti Zelenskyj poznamenal, že vojnu by mala cítiť aj Ruská federácia.„Som vďačný každému bojovníkovi, každému vojakovi a každému veliteľovi, ktorý zabezpečuje obranu našich ukrajinských pozícií a plnenie našich obranných úloh. Ukrajinci vedia, ako dosiahnuť svoje ciele. Nebola to naša voľba. Rusko prinieslo vojnu do našej krajiny a malo by pocítiť, čo vykonalo. Snažíme sa dosiahnuť naše ciele a čo najskôr dosiahnuť spravodlivý mier. A určite sa tak stane,“ vyhlásil Zelenskyj.Analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny ISW ) poukázali na nedostatočnú ruskú odpoveď na ukrajinskú inváziu do Kurskej oblasti. Hlásená rýchlosť ukrajinského postupu podľa analytikov naznačuje, že ukrajinské sily boli schopné dosiahnuť operačné prekvapenie pozdĺž hranice s Ruskom."ISW nebude ponúkať hodnotenia o zámere tejto ukrajinskej operácie, aby sa predišlo ohrozeniu ukrajinskej operačnej bezpečnosti,“ tvrdí ISW.Dodáva však, že Kremeľ takmer určite vynaloží úsilie na znovuzískanie ruského územia v Kurskej oblasti, ktoré obsadili ukrajinské sily, s cieľom obmedziť ukrajinské aktivity. Významný ukrajinský postup ďalej na ruské územie by pre ruského vodcu Vladimira Putina predstavoval podstatnú strategickú prekážku, ktorá by podkopala jeho dlhodobý príbeh o „ruskej stabilite, bezpečnosti a geopolitickom oživení“.