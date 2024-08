Zemplínska Šírava: Aké možnosti ponúka a ako je to s novou výletnou loďou?

Ceny za kempovanie

Ako je to s vyhliadkovými plavbami?

Pandémia všetko zmenila

Problémy s prepravou lode

Nová loď pochádza z Prahy

Osud starého plavidla

Previezť sa dá jedine na člne

Možností v okolí

9.8.2024 (SITA.sk) - Zemplínska Šírava , niekedy nazývaná aj slovenským morom, je jednou z najväčších vodných nádrží na Slovensku. Leží na území dvoch okresov, a to Michalovského a Sobraneckého. V blízkosti sa nachádzajú viaceré rekreačné strediská, celkovo ich tu možno nájsť sedem, medzi nimi i Hôrka, do ktorej sme sa na sklonku júla vybrali, aby sme zistili, aké možnosti ponúka rekreantom. Správu rekreačného strediska zabezpečuje podľa svojej webstránky neďaleká obec Vinné. Okrem Hôrky spravuje aj strediská Medvedia hora a Biela hora.K stredisku sa dá pohodlne dopraviť prímestskou autobusovou dopravou, zastávky sa nachádzajú v jeho bezprostrednej blízkosti. Pre tých, ktorí zvolia na prepravu vlastné vozidlo, je k dispozícii parkovisko. Jeho prevádzkovateľom je obec Vinné. Za jednu hodinu parkovania v čase od 8:00 do 18:00 tu zaplatíte jedno euro. Platí sa za každú začatú hodinu. Celodenné parkovanie vyjde na 3,50 eura.V stredisku sa nachádza aj táborisko. Ceny za kempovanie sa rôznia v závislosti od toho, či v ňom zaparkujete auto, karavan alebo si postavíte stan. Za stan zaplatíte päť eur za deň, rovnako stojí i príves. Ak prídete do táboriska v Hôrke s karavanom, treba si pripraviť sedem eur na deň. Najlacnejšie vychádza auto, a to štyri eurá za jeden deň.Spoplatená je aj elektrická prípojka, za ktorú zaplatíte štyri eurá za deň. K dispozícii sú aj sociálne zariadenia. Ak sa chcete osprchovať, treba si pripraviť dve eurá, vypočutie volania matky prírody je ale bezplatné. Ceduľky pri vchode upozorňujú, že kúpanie je na vlastnú zodpovednosť, a tiež že v Šírave nesmiete kúpať vášho psieho miláčika.V okolí kempu je viacero penziónov, a tiež chatky. Ak vás prepadne hlad, nachádza sa tu aj viacero bufetov, kde si môžete dopriať rôzne fastfoodové jedlá, ako hamburgery, hranolky, hot dogy či pizzu, no tiež plnohodnotný obed. Nechýba ani klasika v podobe vyprážaného syra. Najmenší sa môžu zabaviť na niekoľkých detských ihriskách.V kempe sa nachádza aj požičovňa náradia na vodné športy. Ako nám prezradil pracovník v požičovni, možno si v nej zapožičať vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Plavidlo môže riadiť osoba staršia ako 15 rokov, prípadne je potrebné, aby bola osoba staršia ako 15 rokov prítomná na plavidle. Za požičanie vodného bicykla zaplatíte 15 eur, paddleboardy a kajaky sú po desať eur. Dopláca sa za každú začatú hodinu. Požičovňa funguje sedem dní v týždni od 10:00 do 20:00.Už po príchode do kempu sme sa zaujímali o vyhliadkové plavby po Šírave. Miestni nás pri otázkach o tejto atrakcii opakovane upozorňovali, že výletná loď nepremáva. Pre bližšie informácie nám odporúčali pýtať sa v prístave, čo sme urobili. Pôvodnú výletnú loď sme našli vytiahnutú na brehu povedľa budovy bufetu. Muži pracujúci v prístave nám na záznam nechceli nič konkrétne povedať, no odporučili nám pýtať sa v blízkom bufete.Tamojší zamestnanci nám nevedeli poskytnúť príslušné informácie, no nadiktovali nám telefónne číslo bez mena, s tým, že ide o číslo, ktoré im bolo dané pre prípady, ak by sa niekto pýtal na výletnú loď. Po niekoľkých pokusoch sa nám podarilo na danom čísle skontaktovať s Matejom Kapraľom, konateľom spoločnosti ZVD s.r.o. (Zemplínska vodná doprava), ktorá by mala výletnú loď prevádzkovať. Súhlasil, že nám poskytne písomné vyjadrenie, a tak sme mu zaslali otázky.„Návrat lode na Domašu bol úspešný príbeh. Čiastočne, hlavne z právneho hľadiska, som sa na prinavrátení lode aj podieľal a poznám všetko detailnejšie,“ vysvetľuje. Dodal, že na Zemplínskej Šírave má viacero priateľov a známych, s ktorými o možnosti priniesť tam výletnú loď, aká je na Domaši, neraz diskutovali.„Vždy to však bolo v rovine podpichovania. Aj vedenie obce Vinné bolo aktívne, tiež chceli na Šíravu lepšiu loď, akú majú v súčasnosti. Mimochodom, taký typ lode, ako na Šíravu príde, už v minulosti na Šírave bol. Dokonca mali až dve také lode, len ich odpredali ako tú z Domaše,“ poznamenal a doplnil, že tieto lode vozia turistov v Prahe.Dodal, že príchod pandémie bol pre cestovný ruch vo svete tvrdou ranou a vo viacerých štátoch boli lode ponúknuté na predaj.„Treba povedať, že na západe boli a sú tieto lode mimoriadne vyťažené celý rok, ale pandémia všetko zmenila. Vtedy som sa začal reálne zaoberať myšlienkou, že by bolo zaujímavé doviezť loď aj na Šíravu, lebo odrazu bolo veľa lodí v ponuke. Približne tri roky sa to celé pripravuje a otvorene poviem, že musíte byť aj trochu dobrodruh, lebo ak by ste to mali brať čisto racionálne, tak do toho určite nejdete,“ vraví Kapraľ a akcentuje, že je v tom nemálo rizík.Vysvetlil, že pôvodne loď prenajímala obec Vinné súkromníkovi, ktorý ju následne prevádzkoval. Podľa Kapraľa bola táto loď poruchová a náročná na prevádzku, taktiež mala malú kapacitu a jej otvorená paluba neumožňovala plavby na jar a na jeseň. Nová loď mala byť na Šírave podľa zmluvy 30. júna tohto roka.„Objektívne, ide o nadrozmerný náklad a s takouto prepravou sú vždy spojené komplikácie,“ podotkol Kapraľ. Podľa jeho informácií spôsobil problémy s prepravou lode havarijný stav niektorých mostov, po ktorých správca neumožnil prevoz.„Každú trasu musí prepravca podrobne prejsť, merať polomery, riešiť desiatky povolení. Zosúladiť povolenia, náročnú techniku aj ľudí je najväčší problém, ale intenzívne sa na tom pracuje,“ vysvetľuje.Kapraľ zdôraznil, že loď sa na Šíravu nepriváža na jednu sezónu a tiež by boli radšej, ak by dorazila v plánovanom čase. „Máme pripravené pekné náučné informácie ohľadom života na Zemplíne s názvom ,,Zemplín známy neznámy" a verím, že sa to bude verejnosti páčiť,“ dodal.Nová loď menom Labe pochádza z Prahy a má kapacitu 164 miest. Je dlhá približne 37 metrov a disponuje klimatizáciou aj sociálnymi zariadeniami, má tiež bar, kuchyňu, salón a slnečnú hornú palubu. Ešte na jar slúžila turistom v Prahe.„Tento typ lode na Šírave už bol, je na Domaši aj Oravskej priehrade. Bola špeciálne vyvinutá na vnútrozemskú plavbu po vodných priehradách a riekach, má veľmi dobré jazdné vlastnosti a je prepraviteľná, aj keď momentálne už druhý mesiac kotví v Ladmovciach,“ uzavrel Kapraľ.S prosbou o vyjadrenie sme sa obrátili i na starostu obce Vinné Mariána Makeľa. Ten nám potvrdil, že obec Vinné je vlastníkom výletnej lode na Zemplínskej Šírave. „Asi tri roky riešime situáciu, keď chceme dostať novú, väčšiu loď na Zemplínsku Šíravu, modernejšiu,“ priblížil a vysvetlil tiež, že súčasné plavidlo je už „taký Matuzalem“.Tento rok mala byť podľa dohôd na Šírave počas letnej sezóny už nová loď, no tá zatiaľ nedorazila. „Vznikla taká patová situácia. Starú loď sme do prenájmu už nedali, pretože máme kotvisko iba na jednu loď a rátali sme s tým, že nová loď bude na Zemplínskej Šírave už začiatkom letnej turistickej sezóny,“ uviedol Makeľ s tým, že to sa ale nepodarilo, a preto je táto sezóna bez lode. „Podľa mojich posledných informácií by nová loď mala doraziť na Zemplínsku Šíravu okolo 18. augusta,“ uviedol.Pokiaľ ide o pôvodnú loď, ktorá stojí na brehu Šíravy, Makeľ vysvetlil, že s poslancami obecného zastupiteľstva museli s rozhodnutím počkať, keďže si neboli istí, kedy príde nové plavidlo. „Naša prvotná myšlienka bola, že ju prenajmeme, hoci už nebude na vode. Ale bude slúžiť ako nejaká reštaurácia alebo terasa,“ ozrejmuje starosta Vinného.Dodal, že vzhľadom na neistotu boli nútení počkať. „Stará loď je na brehu a nového nájomcu nemá,“ doplnil s tým, že o osude starého plavidla by mali rozhodovať v týchto dňoch. Makeľ dodal i to, že majú záujemcov o prevádzkovanie, no rozhodnutie zatiaľ nepadlo.Po Šírave sa napriek súčasnej absencii výletnej lode môžete previezť na člne. Muži v prístave nás ohľadom toho odkázali na stránku plavba.sk. Zo stránky sme sa dozvedeli, že si možno prenajať motorový čln bez potreby akýchkoľvek oprávnení, stačiť by mal len občiansky preukaz. Riadenie by mal údajne zvládnuť každý, je však potrebné, aby mal aspoň 18 rokov.„Kapitán, ale ani posádka nesmie byť počas plavby pod vplyvom alkoholu alebo drog. Ak je len malé podozrenie, že hocikto aj z posádky javí známky požitia alkoholu alebo drog, čln vám nepožičiame,“ píše sa na stránke, kde nájdete podrobne rozpísané všetky podmienky.Podľa informácií na stránke sa možno plaviť prakticky po celej Zemplínskej Šírave s výnimkou miest, kde je plavba zakázaná alebo nebezpečná. Pred plavbou tiež dostanete školenie o ovládaní člna.Na prenájom sú motorové člny vo viacerých kategóriách. V kategórii Štandard dostanete 4,3 metra dlhý motorový čln pre maximálne štyri osoby. Jeho celková nosnosť je 330 kilogramov. Za dvojhodinový prenájom zaplatíte 35 eur, za dvojnásobok tejto sumy si čln môžete zapožičať na štyri a pol hodiny.V kategórii VIP je v ponuke 4,7 metra dlhý čln pre maximálne šesť osôb, ktorý by mal zvládnuť 450-kilogramovú záťaž. Cena za dve hodiny je 50 eur, za 100 eur sa môžete plaviť štyri a pol hodiny.V kategórii Exclusive je v ponuke 5,6 metra dlhá motorová loď pre maximálne päť osôb. Zaplatíte si za ňu 100 eur za štyri hodiny. Za dvesto eur sa môžete po Šírave na tomto plavidle voziť deväť hodín. Všetky ceny už zahŕňajú palivo do lodí, aj záchranné vesty. Lode si tiež možno vopred bezplatne rezervovať.Pri prechádzke areálom nachádzame aj prehľadnú infotabuľu, ktorá rekreantom napovie, kam a za akými prírodnými úkazmi či historickými pamiatkami možno vyraziť v okolí.Povedľa informačnej tabule sme si všimli aj tabuľku v tvare filmovej klapky, ktorá nám napovedá, že sa nachádzame v jednej z lokalít, ktoré patria k chodníku filmových lokalít v Košickom kraji. Z ceduľky za dozvedáme, že v týchto miestach sa natáčali filmy „...kone na betóne“ v réžii Stanislava Párnického, a tiež „Piata loď“ pod taktovkou Ivety Grófovej.Neďaleko strediska Hôrka sa nachádza aj amfiteáter, kde sa zvyknú konať kultúrne podujatia. Z turistických značiek tiež zisťujeme, že 25 minút odtiaľ sa nachádza Kostolík pod Senderovom. Ide o ruiny stredovekého kostola, ktoré sa nachádzajú kúsok od obce Vinné pod vrchom Senderov.Za 55 minút by ste sa mali dostať aj do Medvedej hory, a ak máte chuť na viac ako dve hodiny trvajúcu túru, môžete si zájsť k Vinianskemu jazeru. Milovníci histórie sa môžu po turistickej značke dostať aj k hradu Vinné, pochádzajúci z 13. storočia. Ten stojí severozápadne od obce, vo výške 325 metrov nad morom. Túra naň by mala zabrať čosi vyše hodiny.